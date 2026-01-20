Ο πατέρας του Akyla, που έχει κάνει χαμό με το τραγούδι του για τη Eurovision μίλησε στο «Breakfast@Star».

Ο Akylas είναι το πρόσωπο των τελευταίων ημερών, κάνοντας όλους τους Έλληνες να χορεύουν στους ρυθμούς του hit, «Ferto». Με όνειρο να φέρει την κούπα στην Αθήνα, ο ταλαντούχος καλλιτέχνης ετοιμάζεται να διεκδικήσει τη θέση του ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στον διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision 2026.

Στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη, ο πατέρας του, Βασίλης Μυτιληναίος, μίλησε στο Breakfast@Star για το κύμα αγάπης που δέχεται ο γιος του:

«Είναι πολύ συγκινημένος και πολύ χαρούμενος. Ο γιος μου είναι καινούργιος στον καλλιτεχνικό χώρο και δεν μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε οικονομικά σε τίποτα».

Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που εμπνέουν τους στίχους του τραγουδιού: «Σίγουρα περάσαμε κάποιες δυσκολίες… Σίγουρα το παιδί ήθελε να εκφράσει περισσότερα από τη ζωή του, περισσότερα από τον πατέρα και την οικογένειά του… αλλά δεν είναι μόνο προσωπική του εμπειρία. Αγγίζει τα παιδιά, τους φίλους, την κοινωνία… όλοι ζητάμε συνέχεια περισσότερα».

Όσο για την αλληλεπίδραση του με το κοινό, ο πατέρας του περιγράφει τη συγκίνησή του: «Τον παρακολουθώ από τα social. Δεν μπόρεσα να τον βρω στο τηλέφωνο. Μου έστειλε καρδούλες… Πετάει κι αυτός τώρα».

Από μικρός, ο Akylas είχε αγάπη για τα φώτα της σκηνής και την καλλιτεχνική έκφραση. Ο πατέρας του θυμάται: «Δεν είχε στόχο την Eurovision, αλλά την καλλιτεχνία. Ήθελε να γίνει ηθοποιός, προσπάθησε πολλές φορές να περάσει στο Εθνικό Θέατρο. Είναι διασκεδαστής και θέλει να εμφανίζεται».

Ο Akylas αφιερώνει το τραγούδι του και στη μητέρα του, αγγίζοντας το κοινό με προσωπικούς στίχους: «Ο στίχος για τη μάνα μας αγγίζει όλους. Ο πρώτος γονιός μας είναι η μάνα μας, και πολύ σωστά το απέδωσε».

Σε περίπτωση που εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision στη Βιέννη, ο κ. Μυτιληναίος σκοπεύει να τον στηρίξει από κοντά, παρά τις δυσκολίες στις μετακινήσεις: «Μετακινούμε πλέον πολύ δύσκολα. Αλλά νομίζω ότι θα βρω τη δύναμη».

