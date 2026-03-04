Για την εμπειρία του στον εθνικό τελικό της Eurovision μίλησε ο Παναγιώτης Τσακαλάκος.

Ο Παναγιώτης Τσακαλάκος, που συμμετείχε στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, με το τραγούδι «2nd Chance», μίλησε για την εμπειρία του στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Τετάρτη 4 Μαρτίου.

Όπως εξήγησε το να συμμετάσχει στο θεσμό, αποτελούσε ένα όνειρο που είχε από νεαρή ηλικία και γι’ αυτόν τον λόγο δήλωσε πως θα ξανά έκανε μία προσπάθεια στο μέλλον:

«Πολύ θετική εμπειρία… Από δεκατεσσάρων χρονών είχα ένα όνειρο να έχω σχέση με τη Eurovision. Αν κάποιο τραγούδι που θα γράψω στο μέλλον ταιριάξει για τη Eurovision του χρόνου, θα το στείλω».

Σε ό,τι αφορά την φετινή του συμμετοχή, ο καλλιτέχνης, εστίασε στο πρόβλημα που αντιμετώπισε με τον ήχο επί σκηνής, αλλά και στο γεγονός πως δεν συμμετείχε με κάποια δισκογραφική: «Νομίζω ήτανε λάθος που δεν πήγα σε δισκογραφική. Ήταν ένα τεράστιο αβαντάζ το να έχεις μια δισκογραφική μαζί σου. Από την άποψη ότι όπου και να πήγαινες, είχες μια μεγάλη ομάδα με videographers και αυτά, να σε ανεβάζουν, να κάνουν promo συνέχεια. Δεν θεωρώ ότι αδικήθηκα…».

Μιλώντας για τον ανταγωνισμό ανέφερε: «Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός, γιατί πολλά παιδιά είχαν πολλούς followers, αλλά το είχα αποδεχτεί από την αρχή. Δεν είχα άγχος. Το άγχος μου ήρθε στο ότι προσπαθούσα μέχρι τελευταία στιγμή να καταλάβω αν πρέπει να αλλάξω τον ήχο που είχα στο αυτί μου».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, όσον αφορά τον Akyla, δήλωσε: «Εξαιρετικό παιδί. Το τραγούδι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και πιστεύω ότι μπορεί να πάει πολύ καλά… Μέχρι στιγμής το βλέπω σίγουρα στο τοπ 3, βέβαια πρέπει να ακούσουμε όλα τα τραγούδια. Η μαμά του σίγουρα με συγκίνησε…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgtsxlnvq1tl?integrationId=40599y14juihe6ly}