Η DARA με το τραγούδι «Bangaranga», θα εκπροσωπήσει τη Βουλγαρία στη σκηνή της Eurovision 2026.

Η DARA θα εκπροσωπήσει τη Βουλγαρία στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με το δυναμικό και απόλυτα σύγχρονο «Bangaranga», ένα single που έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον εντός και εκτός συνόρων.

Η DARA, μία από τις μεγαλύτερες pop star της χώρας, με πολυάριθμα hits και εκατομμύρια streams, αποτελεί εδώ και χρόνια βασικό πρόσωπο της βουλγαρικής μουσικής σκηνής. Παράλληλα με τη δισκογραφική της επιτυχία, είναι κριτής στο «The Voice of Bulgaria», ενώ έχει γράψει ιστορία ανοίγοντας τις συναυλίες του Robbie Williams στη Σόφια, αποδεικνύοντας τη δυναμική της παρουσία και στη διεθνή σκηνή.

Το «Bangaranga» φέρει την υπογραφή μιας εξαιρετικής διεθνούς δημιουργικής ομάδας. Πέρα από την ίδια τη DARA, το τραγούδι συνυπογράφουν ο διακεκριμένος Έλληνας συνθέτης και παραγωγός, Δημήτρης Κοντόπουλος, ο πολυβραβευμένος Ρουμάνος hitmaker, Monoir, και η Νορβηγίδα δημιουργός, Anne Judith Stokke Wik, γνωστή για τις επιτυχημένες συνεργασίες της στον χώρο της K-Pop.

Το αποτέλεσμα είναι ένα εκρηκτικό ethnic pop anthem που συνδυάζει παραδοσιακά βαλκανικά στοιχεία με σύγχρονες K-Pop επιρροές, δυναμικά beats και ένα άκρως «κολλητικό» ρεφρέν. Ο ιδιαίτερος ήχος του τραγουδιού, που «παντρεύει» την πολιτισμική ταυτότητα της περιοχής με τη διεθνή pop αισθητική, έχει ήδη ξεχωρίσει στα social media και στις πρώτες αντιδράσεις των fans.

Με σκηνική παρουσία που χαρακτηρίζεται από ενέργεια, αυτοπεποίθηση και σύγχρονη αισθητική, η DARA ετοιμάζεται να μεταφέρει το «Bangaranga» στη σκηνή του ευρωπαϊκού διαγωνισμού με μια performance υψηλών προδιαγραφών, φιλοδοξώντας να εντυπωσιάσει κοινό και επιτροπές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το «Bangaranga» δεν είναι απλώς μια συμμετοχή, είναι μια δήλωση σύγχρονης ethnic pop με διεθνή προοπτική.

{https://www.youtube.com/watch?v=_pkC9J6BPFY&list=RD_pkC9J6BPFY&start_radio=1}