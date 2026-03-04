Η συνέντευξη του Δημήτρη Αλεξάνδρου στον φακό της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Λίγες ημέρες μετά από την επιστροφή του από το ταξίδι του στην Ταϊλάνδη, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», όπου μίλησε τόσο για τα επαγγελματικά του – όσο και για τον γιο του, Πάρη.

Σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά του αποκάλυψε πως βρίσκεται σε συζητήσεις για την παρουσίαση μίας νέας εκπομπής στην επόμενη σεζόν:

«Κάπου θα είμαι τηλεοπτικά του χρόνου… Έχω συζητήσει κάποια πράγματα για μία εκπομπή που με ενδιαφέρει… Νομίζω έχει μείνει το κομμάτι των υπογραφών».

Παράλληλα, ο γνωστός επιχειρηματίας εξέφρασε την άποψή του σχετική με την κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας πως την έχει δεχτεί σε μεγάλο βαθμό: «Έχω ζήσει πιο πολύ από όλους το κομμάτι της κριτικής και των αρνητικών σχολίων στα social media αλλά και στην τηλεόραση», δήλωσε στο απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου.

Μιλώντας για τον γιο του, Πάρη, εξομολογήθηκε πως έχουν αρχίσει να επικοινωνούν καλύτερα καθώς μεγαλώνει: «Μπορούμε να επικοινωνούμε καλύτερα, μου λέει ακριβώς τι θέλει και είναι πιο εξωστρεφής… Έχει γίνει πιο αντράκι».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgtvpgl903e9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παρ’ όλα αυτά, όταν η δημοσιογράφος της εκπομπής θέλησε να μάθει λεπτομέρειες για το ταξίδι του στην Ταϊλάνδη, παρέα με την Ρία Ελληνίδου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, αρνήθηκε πως ταξίδεψαν μαζί: «Μόνος μου πήγα στην Ταϊλάνδη, δεν ξέρω τι μου λες. Ήταν ένας προορισμός που δεν είχα ξαναπάει. Δεν θέλω να μιλάω για τα προσωπικά μου, έχω βιώσει το πικ της διαφήμισης στην προσωπική μου ζωή κι αυτό δεν βγαίνει κάπου».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για την Ιωάννα Τούνη, την πρώην σύντροφό του, και τις σπόντες που μπορεί να υπάρχουν μέσω δημοσιεύσεων, απέφυγε να απαντήσει, ενώ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορώ να σου μιλήσω για την Ιωάννα και δεν θέλω να σου πω κάτι... Θα σου πω κάτι για εμένα γενικότερα.. Όταν είσαι κάπου καλά δεν ασχολείσαι με το παρελθόν… Όταν είσαι καλά κάπου ασχολείσαι με σχόλια κλπ; Δεν ασχολείσαι…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgtvwz8wx9w1?integrationId=40599y14juihe6ly}