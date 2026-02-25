Κοινές διακοπές για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου.

Στην Ταϊλάνδη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου, όπου και απολαμβάνουν κοινές στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα ο γνωστός επιχειρηματίας και η ερμηνεύτρια μοιράστηκαν στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς τους φίλους, χωρίς ωστόσο να έχουν επιβεβαιώσει πως ταξίδεψαν μαζί.

Παρότι κανένας από τους δύο δεν είχε απαντήσει μέχρι στιγμής, με σαφήνεια σχετικά με το αν τελικά είναι ζευγάρι ή όχι, το πρωί της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου, μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό», προβλήθηκε το πρώτο βίντεο όπου εμφανίζονται παρέα να απολαμβάνουν την εμπειρία του ταξιδιού.

Μάλιστα, μέσα από απαντήσεις της στα social media, η Ρία Ελληνίδου αποκάλυψε πως το ταξίδι αποτέλεσε δώρο του Δημήτρη Αλεξάνδρου για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgnxk24hz4u9?integrationId=40599y14juihe6ly}