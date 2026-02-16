Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου, άφησαν πίσω τους την Ελλάδα και ταξίδεψαν στο Πουκέτ της Ταϊλάνδης.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίνου, φαίνεται πως άφησαν πίσω τους την καθημερινότητά τους και την Ελλάδα για να ταξιδέψουν μαζί στο Πουκέτ της Ταϊλάνδης και να απολαύσουν τις διακοπές τους ο ένας στο πλευρό του άλλου.

Ο γνωστός επιχειρηματίας και η τραγουδίστρια, φαίνεται πως διατηρούν σχέση μεταξύ τους, ωστόσο έχουν αποφασίσει να την κρατήσουν έξω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρ’ όλα αυτά, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram πως βρίσκεται στην Ταϊλάνδη, ενώ λίγο αργότερα η Ρία Ελληνίδου, ανήρτησε φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι τους.

Και στις δύο περιπτώσεις το ζευγάρι, δεν έχει δημοσιεύσει κοινές τους φωτογραφίες ή βίντεο μέχρι στιγμής.

Οι αναρτήσεις της Ρίας Ελληνίδου από το ταξίδι: