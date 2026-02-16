Ο Πέτρος Κόκκαλης κατέστησε σαφές ότι η νησιωτικότητα δεν είναι μια θεωρητική έννοια, αλλά η καθημερινή πραγματικότητα εκατομμυρίων πολιτών που υφίστανται πρώτοι τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, του υπερ-τουρισμού και της μη βιώσιμης ανάπτυξης.

Δυναμικό «παρών» έδωσε ο ΚΟΣΜΟΣ και ο Γραμματέας του, Πέτρος Κόκκαλης, στην ημερίδα «Νησιωτικότητα και Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική» που πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη, πρωτεύουσα της Περιφέρειας Β. Αιγαίου το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή και εκπροσώπων τόσο των πολιτικών κομμάτων, όσο και τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας των πολιτών από τις νησιωτικές περιφέρειες όλης της της χώρας. . Η συμμετοχή του ΚΟΣΜΟΣ υπογράμμισε καταρχήν την πολιτική βούληση για την ριζική διαφοροποίηση με το υφιστάμενο μοντέλο διακυβέρνησης και ανάπτυξης των νησιών μας και την θεσμοθέτηση της συνεργασίας, της διαφάνειας και της άμεσης συμμετοχικής αυτό-διοίκησης στην εθνική στρατηγική για τη νησιωτικότητα.

Στην παρέμβασή του, ο Πέτρος Κόκκαλης κατέστησε σαφές ότι η νησιωτικότητα δεν είναι μια θεωρητική έννοια, αλλά η καθημερινή πραγματικότητα εκατομμυρίων πολιτών που υφίστανται πρώτοι τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, του υπερ-τουρισμού και της μη βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια ως συνειδητή επιλογή η Κυβέρνηση της Ν. Δημοκρατίας.

«Ο κόσμος έχει αλλάξει ήδη δραματικά και ο βαθμός ετοιμότητας μας παραμένει σε αρνητικό πρόσημο», σημείωσε χαρακτηριστικά, καλώντας σε μια εθνική στρατηγική εναρμονισμένη με τη συνταγματική επιταγή και τις ευρωπαϊκές συνθήκες, αλλά και τα επιστημονικά, μετρήσιμα και αναγκαία δεδομένα που συνθέτουν το αποτέλεσμα των μέχρι σήμερα πολιτικών .και την μη εκπλήρωση των στόχων για μία δίκαιη μετάβαση, με τη συμμετοχή όλων των πολιτών και ειδικά των νησιωτών που αποτελούν μία ιδιαίτερη και σχετικά πιο ευάλωτη ομάδα πληθυσμού σε σχέση με τους κατοίκους άλλων περιοχών.

Οι κεντρικοί άξονες της πρότασης του ΚΟΣΜΟΥ:

Κλιματική Θωράκιση και Ανθεκτικότητα : Προστασία της μοναδικής νησιωτικής βιοποικιλότητας μέσω της δημιουργίας Παρατηρητηρίου Κλιματικής Ανθεκτικότητας και την αξιοποίηση των πόρων του ETS II.

: Προστασία της μοναδικής νησιωτικής βιοποικιλότητας μέσω της δημιουργίας Παρατηρητηρίου Κλιματικής Ανθεκτικότητας και την αξιοποίηση των πόρων του ETS II. Θετικό Νησιωτικό Ισοδύναμο : Θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού για τη δίκαιη αναδιανομή της παραγόμενης οικονομικής αξίας, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή των νησιωτών και η κοινωνική ευημερία.

: Θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού για τη δίκαιη αναδιανομή της παραγόμενης οικονομικής αξίας, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή των νησιωτών και η κοινωνική ευημερία. Επέκταση του θεσμού του μεταφορικού ισοδύναμου σε Κοινωνικό Ισοδύναμο : Το μεταφορικό ισοδύναμο πρέπει να μετεξελιχθεί σε ένα ευρύτερο κοινωνικό εργαλείο που θα καλύπτει τις ανάγκες σε υγεία, παιδεία και επαγγελματική κατάρτιση ώστε να αντιμετωπίζονται με επάρκεια οι τοπικές ανάγκες και ι ιδιαιτερότητες.

: Το μεταφορικό ισοδύναμο πρέπει να μετεξελιχθεί σε ένα ευρύτερο κοινωνικό εργαλείο που θα καλύπτει τις ανάγκες σε υγεία, παιδεία και επαγγελματική κατάρτιση ώστε να αντιμετωπίζονται με επάρκεια οι τοπικές ανάγκες και ι ιδιαιτερότητες. Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων: Δίκαιη διαχείριση νερού και ενέργειας, με έμφαση στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας, την ενεργειακή αυτονομία και την κυκλική οικονομία, μακριά από επενδύσεις «εκτός κλίμακας» που υπερβαίνουν τη φέρουσα ικανότητα των νησιών.

Δίκαιη διαχείριση νερού και ενέργειας, με έμφαση στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας, την ενεργειακή αυτονομία και την κυκλική οικονομία, μακριά από επενδύσεις «εκτός κλίμακας» που υπερβαίνουν τη φέρουσα ικανότητα των νησιών. Νέα Διακυβέρνηση: Ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω της δημιουργίας συνεργατικών σχημάτων και Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την διαχείριση των βασικών υποδομών και υπηρεσιών.

Ο ΚΟΣΜΟΣ δεσμεύεται να συνεχίσει να παλεύει για μια νησιωτική Ελλάδα που δεν θα είναι «παθητικός δέκτης» κρίσεων, αλλά πρωταγωνιστής της βιωσιμότητας. Η πρόταση που κατατέθηκε στη Μυτιλήνη αποτελεί μια πρόταση ρήξης με ένα καθεστώς που αγνοεί τα συμφέροντα των πολλών και το περιβάλλον.

«Η Ελλάδα είναι νησί και η ανθεκτικότητα των νησιών μας είναι η ανθεκτικότητα ολόκληρης της χώρας», κατέληξε ο Πέτρος Κόκκαλης.