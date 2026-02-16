Η Ναόμι Κάμπελ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ήταν απλή γνωστή του Τζέφρι Επστάιν αλλά τα έγγραφα αποκαλύπτουν άλλα.

Στα εκατομμύρια έγγραφα που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης για τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν, εμφανίζεται ξανά και ξανά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στον κόσμο της μόδας: αυτό της Ναόμι Κάμπελ.

Οι ανταλλαγές email δείχνουν ότι η Ναόμι Κάμπελ, 55 ετών, ζήτησε να πετάξει με το ιδιωτικό του αεροπλάνο και είπε ότι θα συναντούσε τον Επστάιν στην έπαυλή του στη Νέα Υόρκη. Τον είχε προσκαλέσει σε πολυτελείς εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο. Τα πλάνα αυτά συντόνιζε ως επί το πλείστον η επί χρόνια βοηθός του, Λέσλι Γκροφ.

Όπως αποκαλύπτουν οι NYT, απ;o συνεντεύξεις με ομοσπονδιακούς ερευνητές, ανώνυμα θύματα έχουν δηλώσει ότι ο Τζέφρι Επστάιν τους σύστησε το τοπ μόντελ σε κοινωνικές εκδηλώσεις ενώ την είχαν δει στην έπαυλή του και στο νησί του.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι η Κάμπελ παρέμεινε στο περιβάλλον του Επστάιν πολύ μετά την καταδίκη του στη Φλόριντα το 2008, για sex trafficking ανηλίκων.

Η σχέση της Κάμπελ με τον Επστάιν είναι από καιρό γνωστή απλά τώρα αποκαλύπτεται το εύρος της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ένας δικηγόρος της Ναόμι Κάμπελ, Μάρτιν Σίνγκερ, σε μια μακροσκελή δήλωσή του ανέφερε πως η πελάτισσά του δεν γνώριζε την «ειδεχθή εγκληματική συμπεριφορά του κ. Επστάιν μέχρι μετά τη σύλληψή του το 2019» και δεν είχε καμία επαφή μαζί του μετά από αυτήν.

«Πριν από τη σύλληψη του Επστάιν το 2019 στη Νέα Υόρκη, η πελάτισσά μου δεν γνώριζε τίποτα για την αποτρόπαια εγκληματική του συμπεριφορά», ανέφερε στη δήλωσή του και πρόσθεσε πως «αν η πελάτισσά μου είχε συναντήσει ποτέ κάποια νεαρή γυναίκα που πίστευε ότι είχε πέσει θύμα του Επστάιν, θα είχε αναλάβει προσωπικά άμεση δράση για να τη βοηθήσει». Πρόσθεσε ακόμα ότι η Κάμπελ ζούσε στη Μόσχα από το 2008 έως το 2013 και «δεν είχε ιδέα ότι ο Επστάιν ήταν καταχωρημένος σεξουαλικός παραβάτης».

Η Ναόμι Κάμπελ δεν κατηγορείται για κάποιο αδίκημα. Οι συνεντεύξεις του FBI με τα θύματα δεν περιείχαν κανένα επιβαρυντικό στοιχείο εναντίον της.

Ωστόσο εγείρει ερωτήματα η συχνότητα της εμφάνισης του ονόματός της στην υπόθεση. Μια ανασκόπηση από τους New York Times διαπίστωσε ότι το όνομα της Ναόμι Κάμπελ εμφανίζεται σε σχεδόν 300 έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων διπλότυπων καταχωρίσεων, καθιστώντας την μια γνωστή γυναικεία προσωπικότητα σε έγγραφα, ανάμεσα σε διάσημους άνδρες όπως οι Μπιλ Κλίντον, ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Εχούντ Μπαράκ και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ένα έγγραφο με τίτλο «Λίστα ατόμων που χρειάζονται τη διεύθυνση του JE!» παραθέτει την Κάμπελ και αρκετές δεκάδες άλλα άτομα σε μία σειρά από οδηγίες για το πώς να στέλνουν επιστολές, καρτ ποστάλ και βιβλία στη φυλακή της Φλόριντα όπου ο Επστάιν άρχισε να εκτίει την ποινή του το καλοκαίρι του 2008.

Σύμφωνα με τον συνήγορό της, η Ναόμι Κάμπελ «δεν έχει ιδέα ποιος δημιούργησε αυτήν τη λίστα ή γιατί το όνομά της εμφανίζεται σε αυτό το έγγραφο. Ποτέ δεν ζήτησε από κανέναν τη διεύθυνση του Επστάιν για να επικοινωνήσει μαζί του στη φυλακή της Φλόριντα».

Κατά την προσέγγιση νεαρών γυναικών, ο Τζέφρι Επστάιν φάνηκε να επικαλείται τη σχέση του με την Ναόμι Κάμπελ για να τις πείσει για μία καριέρα στο μόντελινγκ, σύμφωνα με τα απομαγνητοφωνημένα έγγραφα του FBI. Το 2020, ένα ανώνυμο θύμα που γνώρισε τον Επστάιν όταν ήταν 15 ετών είπε ότι εκείνος της είχε υποσχεθεί να της βρει δουλειά στη Victoria's Secret και της είπε ότι γνώριζε την Κάμπελ, και τη Λέσλι Γουέξνερ, η οποία ήταν τότε διευθύνουσα σύμβουλος της μητρικής εταιρείας της Victoria's Secret, L Brands. Το ίδιο θύμα είπε ότι την σύστησαν στην Ναόμι Κάμπελ στο ιδιωτικό γραφείο του Επστάιν.

Στην δήλωσή του μέσω email, ο Σίνγκερ είπε ότι η Κάμπελ δεν είχε ποτέ συμβόλαιο με την εταιρεία εσωρούχων και πρόσθεσε ότι αν ο Επστάιν χρησιμοποίησε το όνομά της για να «εντυπωσιάσει κάποιον ή να χτίσει εμπιστοσύνη μαζί του, το έκανε χωρίς τη γνώση ή την άδειά της».

Ένα άλλο θύμα, σε συνεντεύξεις το 2019 με το FBI, είπε ότι όταν ήταν 18 ετών και την σύστησαν στον Επστάιν, είδε την Κάμπελ στην έπαυλή του στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια ενός δείπνου. Ένα άλλο θύμα ισχυρίστηκε σε συνεντεύξεις, επίσης το 2019, ότι και εκείνη είχε δει την Ναόμι Κάμπελ στο νησί του Επστάιν.

Η Βιρτζίνια Τζουφρέ, από τις πρώτες καταγγέλλουσες του Επστάιν, που αυτοκτόνησε πέρυσι, είχε επίσης αναφέρει το 2016 ότι ο Επστάιν την σύστησε στην Κάμπελ.

Στην δήλωσή του, ο δικηγόρος του σούπερ μόντελ, σημείωσε ότι αυτή και «μια ομάδα ανθρώπων που πήγαιναν σε έναν αγώνα της F1» βρέθηκαν για λίγο στο νησί του Επστάιν «με μετεπιβίβαση από εμπορική πτήση». Είπε επίσης ότι η Κάμπελ δεν θυμόταν να έχει συναντηθεί ποτέ με τα θύματα του Επστάιν και «ποτέ δεν πήγε στο σπίτι του για κάποια κοινωνική εκδήλωση ή συγκέντρωση», αλλά ότι επισκέφθηκε το γραφείο του στο σπίτι για «3 ή 4 επαγγελματικές συναντήσεις».

Τα email μεταξύ Κάμπελ - Επστάιν

Αφού ο Επστάιν αποφυλακίστηκε το 2009 και ήταν ήδη καταχωρημένος σεξουαλικός παραβάτης, παρέμεινε σε επικοινωνία με την Κάμπελ, παρέχοντάς της όπως φαίνεται πρόσβαση στο δίκτυό του.

Σε μια ανταλλαγή email το 2010, ο Επστάιν φαίνεται να δίνει εντολή στη βοηθό του να προσκαλέσει τη Linda Wachner, την πρώην διευθύνουσα σύμβουλο της επιχείρησης Warnaco Group, στο σπίτι του για να συναντήσει την Κάμπελ και έναν συνεργάτη του. Την επόμενη μέρα, η βοηθός του τον ενημέρωσε ότι «η Ναόμι έχει επιβεβαιώσει».

Στην δήλωσή του μέσω email, ο Σίνγκερ απάντησε ότι η Κάμπελ συναντήθηκε με την κα Wachner καθώς «προσπαθούσε να φτιάξει μια σειρά εσωρούχων και μαγιό» και ο Επστάιν «την έκανε να πιστέψει ότι θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτό». Η δικηγόρος της Wachner είπε ότι η πελάτισσά της συμμετείχε στη συνάντηση μέσω βίντεο. Οι δικηγόροι και των δύο γυναικών επιβεβαίωσαν ότι δεν προέκυψε τίποτα από τη συνάντηση.

Την ίδια χρονιά, ο Επστάιν προσκλήθηκε στο πάρτι-έκπληξη για τα 40ά γενέθλια της Κάμπελ στις Κάννες. Σε email περιγράφεται ως «μια ιδιωτική εκδήλωση για τους πιο στενούς φίλους και την οικογένειά της». Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, δεν έφτιαξε η Κάμπελ τη λίστα των καλεσμένων και ο Επστάιν δεν παρευρέθηκε στο πάρτι.

Ο Επστάιν προσκλήθηκε επίσης σε μια εκδήλωση στο Παρίσι για να γιορτάσει τα 25 χρόνια καριέρας της Κάμπελ στον πολυτελή οίκο μόδας Dolce & Gabbana. Μια ανυπόγραφη απάντηση στην πρόσκληση που στάλθηκε μέσω email έγραφε: «Ο Τζέφρι θα έρθει μαζί με δύο άτομα». Ο δικηγόρος της Κάμπελ είπε ότι ο Επστάιν ήρθε, μαζί με την Μάξγουελ, και «ότι έμειναν για περίπου 20 λεπτά».

Η ανταλλαγή email της Κάμπελ με τον Επστάιν δείχνει ότι το μοντέλο ένιωθε άνετα να μοιράζεται λεπτομέρειες του προγράμματός της με την βοηθό του και τον ίδιο. Σε ένα email του 2010 για παράδειγμα, η βοηθός του τον ενημέρωνε ότι «η Ναόμι Κάμπελ θα έκανε περιποίηση προσώπου και είπε ότι θα ξανατηλεφωνήσει».

«Θέλω να δω τον Τζέφρι», έγραψε η Κάμπελ σε ένα email του 2015 προς την βοηθό του συζητώντας τα επερχόμενα ταξιδιωτικά της σχέδια. Υπέγραψε ως «εξαντλημένα κορίτσια».

Σε μια ανταλλαγή email του 2016, συνεργάτης του Επστάιν ρωτάει αν η Κάμπελ μπορεί να χρησιμοποιήσει «το αεροπλάνο». Αργότερα, στην ίδια συνομιλία, ένας άλλος συνεργάτης του Επστάιν λαμβάνει οδηγίες να βρει ένα ναυλωμένο αεροπλάνο για την Κάμπελ «για να πάει από τη Νέα Υόρκη στο Μαϊάμι απόψε και να επιστρέψει το Σάββατο ή την Κυριακή!!»

Ο δικηγόρος της Κάμπελ απάντησε και σε αυτό λέγοντας ότι η πελάτισσά του «ήταν στο αεροπλάνο του Επστάιν σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά ποτέ δεν παρατήρησε καμία ακατάλληλη συμπεριφορά οποιουδήποτε είδους».

Με πληροφορίες των NYT