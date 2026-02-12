Από τη Βρετανία, μέχρι τη Σουηδία, τη Νορβηγία και το Βέλγιο, οι βασιλικοί οίκοι έχουν δεχθεί πλήγμα μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων του Επστάιν. Άλλοι απάντησαν άλλοι πάλι όχι.

Η δημοσιοποίηση πάνω από 3 εκατομμυρίων σελίδων που συνδέονται με τον Τζέφρι Επστάιν αποκάλυψε την τεράστια εμβέλεια του δικτύου του, προκαλώντας τριγμούς στις βασιλικές οικογένειες της Ευρώπης.

Μέλη των βασιλικών οικογενειών της Βρετανίας, της Σουηδίας, της Νορβηγίας, του Βελγίου και της Δανίας εμφανίζονται στα αρχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ: από σύντομες αναφορές έως πληροφορίες για μακροχρόνια επαφή με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα ελκιπόντα δισεκατομμυριούχο, Τζέφρι Επστάιν.

Η υπόθεση έχει καταφέρει αυτό που λίγα σκάνδαλα έχουν πετύχει στην ιστορία: απομακρύνουν τους βασιλείς πίσω από τα τείχη του παλατιού και θέτουν τις ιδιωτικές τους επιλογές υπό έντονο δημόσιο έλεγχο.

Σουηδία: η πριγκίπισσα Σοφία

Η πριγκίπισσα Σοφία της Σουηδίας μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τη σχέση της με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Χρόνια πριν παντρευτεί τον πρίγκιπα Καρλ Φίλιπ, γιο του βασιλιά Γκούσταφ και της βασίλισσας Σίλβια, το 2015, μια φωτογραφία της Σοφίας βρέθηκε σε ένα email του Επστάιν. Στο email του 2010 με θέμα «η Σοφία μας...», κάποιος με τα αρχικά έγραψε στον Επστάιν: «Ορίστε μια φωτογραφία της Σοφίας μας - θυμάσαι - δηλαδή σύντομα η Πριγκίπισσα Σοφία... όλος ο σουηδικός τύπος την ψάχνει... ενώ βρίσκεται στην Αφρική...!»

Ένα άλλο email την επόμενη χρονιά, που φαινομενικά αναφερόταν στην Πριγκίπισσα Σοφία της Σουηδίας, περιελάμβανε ένα PDF και έγραφε: «Εδώ είναι σχεδόν η πριγκίπισσα Σοφία με τον πρίγκιπά της φτάνοντας στο τελικό γεύμα μου για τη Σύνοδο Κορυφής των Βιοεπιστημών στη Στοκχόλμη, είναι πανέμορφοι μαζί! - Επέστρεψα !! Θα χαρώ να σε δω! kram BE.»

Ο Επστάιν ενημερώθηκε επίσης το 2017 ότι η Σοφία είχε αποκτήσει έναν δεύτερο γιο. Η ίδια η πριγκίπισσα έχει αναφερθεί στη συνάντηση με τον Επστάιν στα 20 της περίπου και σε αρκετές περιστάσεις. Στη Σύνοδο Κορυφής Νέων Ctrl + Rights στη Στοκχόλμη στις 10 Φεβρουαρίου, η Σοφία δήλωσε στους δημοσιογράφους, πως «Τον γνώρισα σε ορισμένες κοινωνικές περιστάσεις. Αλλά τώρα που διάβασα για όλα τα φρικτά εγκλήματα στα οποία έχει υποβάλει νεαρές γυναίκες, είμαι τόσο ευγνώμων που δεν είχα καμία σχέση μαζί του από εκείνες τις λίγες περιπτώσεις στα είκοσί μου. Οι σκέψεις μου είναι με όλα τα θύματα των εγκλημάτων του. Ελπίζω να υπάρξει δικαιοσύνη. Γνωριστήκαμε σε ένα εστιατόριο σε ένα κοινωνικό πλαίσιο όταν με σύστησαν και ξανά σε μια προβολή ταινίας. Δόξα τω Θεώ, αυτό ήταν όλο», συνέχισε.

«Η συμπερίληψη της Σοφίας στα αρχεία υπογραμμίζει πόσο μεγάλος και δελεαστικός ήταν ο κοινωνικός κύκλος του Επστάιν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ακόμη και για νεαρές γυναίκες» σχολίασαν δημοσιογράφοι που ασχολούνται με το βασιλικό ρεπορτάζ.

Τον Δεκέμβριο, το Βασιλικό Δικαστήριο της Σουηδίας αναγνώρισε ότι η πριγκίπισσα Σοφία συναντήθηκε με τον Επστάιν «μερικές φορές», μετά από νέα email που εμφανίστηκαν και συνέδεαν τη βασιλική οικογένεια με τον εκλιπόντα καταδικασμένο σεξουαλικό δράστη. Το πρώην μοντέλο και σταρ των ριάλιτι γνώρισε τον Επστάιν μέσω της μέντοράς της, της Σουηδέζας επιχειρηματία Μπάρμπρο Ένμπομ, το 2005, σύμφωνα με email που δημοσιεύθηκαν από το σουηδικό μέσο Dagens Nyheter και επικαλέστηκε το People.

«Τα πρόσφατα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης σχετικά με την πριγκίπισσα Σοφία έχουν προκαλέσει εικασίες σχετικά με την πριγκίπισσα και την υποτιθέμενη σχέση της με τον Τζέφρι Έπσταϊν», δήλωσε εκπρόσωπος του Βασιλικού Δικαστηρίου της Σουηδίας στο Fox News Digital. «Η Βασιλική Αυλή σημειώνει το σημαντικό ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης για αυτό το θέμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό η δημοσιογραφία να παραμείνει επικεντρωμένη σε ό,τι είναι σχετικό. Κανείς δεν μπορεί να αναμένεται να θυμάται κάθε άτομο που έχει συναντήσει στη ζωή του. Ωστόσο, η πριγκίπισσα Σοφία θυμάται ότι συνάντησε τον Επστάιν σε μερικές περιπτώσεις πριν από περίπου 20 χρόνια. Θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι αυτές οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε κοινωνικά περιβάλλοντα, όπως σε ένα εστιατόριο και σε μια πρεμιέρα ταινίας», συνεχίζει η δήλωση. «Οι αναφορές ότι η πριγκίπισσα έλαβε βοήθεια από τον Επστάιν με μαθήματα υποκριτικής ή με βίζα για τις ΗΠΑ είναι εσφαλμένες. Η πριγκίπισσα δεν εξαρτιόταν ποτέ από αυτόν με κανέναν τρόπο, ούτε είχε καμία επαφή μαζί του τα τελευταία 20 χρόνια», καταλήγει η δήλωση.

Η Ένμπομ φέρεται να έγραψε σε ένα email τον Δεκέμβριο του 2005 πως: «Αυτή είναι η Σοφία, μια επίδοξη ηθοποιός που μόλις έφτασε στη Νέα Υόρκη. Είναι το κορίτσι για το οποίο σου είπα πριν φύγω, το οποίο σκέφτηκα ότι ίσως θα ήθελες να γνωρίσεις. Ίσως μπορούμε να την επισκεφτούμε πριν πας διακοπές;» Το μήνυμα περιλάμβανε μια φωτογραφία της. Ο Επστάιν φέρεται να απάντησε: «Είμαι στην Καραϊβική. Θέλει να έρθει για μερικές μέρες; Θα στείλω ένα εισιτήριο». Πιστεύεται ότι ο Επστάιν προσκαλούσε τη Σοφία στο Λιτλ Σεντ Τζέιμς, το ιδιωτικό του νησί, όπου κατηγορήθηκε για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

Οι Σουηδοί αξιωματούχοι σημείωσαν ότι η Σοφία δεν δέχτηκε την πρόσκληση να συναντήσει τον Επστάιν στην Καραϊβική.

Σε ένα άλλο email του 2006 από τη βοηθό του Επστάιν προς την Ένμπομ, αναφέρεται πως «Ο Τζέφρι αναρωτιέται τι πραγματικά συνέβη στην Καμίλα. Της είπες ότι έχει εισιτήριο για τη Νέα Υόρκη όποτε θέλει;». «Νομίζω ότι εννοεί τη Σοφία, το μικρό όμορφο μελαχρινό κορίτσι που είχε μαζί της τη φίλη της την Καμίλα», φέρεται να απάντησε η Ένμπομ. Στο mail σημειώνεται επίσης ότι ο Επστάιν προσέφερε και στις δύο γυναίκες θέσεις σε μια σχολή υποκριτικής, αλλά υπήρχαν προβλήματα με τις βίζες τους.

Ως μοντέλο, η νυν πριγκίπισσα Σοφία πόζαρε τόπλες με ένα βόα για το σουηδικό ανδρικό περιοδικό Slitz. Στη συνέχεια εμφανίστηκε στο ριάλιτι σόου "Paradise Hotel" το 2005. Σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές,γνώρισε τον 46χρονο πρίγκιπα Καρλ Φίλιππο, σε ένα νυχτερινό κέντρο στη Σουηδία μέσω κοινών φίλων το 2009. Η σχέση τους δημοσιοποιήθηκε το 2010. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2015 και ίδρυσε το Ίδρυμα Πρίγκιπα Καρλ Φίλιππου και Πριγκίπισσας Σοφίας, το οποίο ευαισθητοποιεί το κοινό σχετικά με τις βλαβερές συνέπειες του διαδικτυακού εκφοβισμού και της ρητορικής μίσους.

Νορβηγία: Η πριγκίπισσα του Στέμματος Μέτε Μάριτ

Στη Νορβηγία, η πριγκίπισσα του Στέμματος Μέτε - Μάριτ, σύζυγος του διαδόχου του θρόνου Πρίγκιπα Χάακον, αντάλλαξε μηνύματα με τον Επστάιν. Η μητέρα τριών παιδιών του έγραψε το 2012: «Πάντα με κάνεις να χαμογελάω γιατί μου γαργαλάς το μυαλό». Η πριγκίπισσα έγραψε επίσης ότι ο Επστάιν ότι ήταν «πολύ γοητευτικός» και «τόσο γλυκός», ενώ ένα email περιέγραψε τη μέλλουσα βασίλισσα της Νορβηγίας ως «διεστραμμένη» και «όχι τυπική βασιλική οικογένεια».

Η επαφή τους συνεχίστηκε και το 2011. «Σε έψαξα στο Google μετά το τελευταίο email που συμφωνώ δεν φαινόταν και πολύ καλό : ).» του έγραψε. Ρώτησε επίσης τον Επστάιν το 2012 αν ήταν «ακατάλληλο για μια μητέρα να προτείνει δύο γυμνές γυναίκες που κρατούν μια σανίδα του σερφ για» την ταπετσαρία του τότε 15χρονου γιου της. Ο ίδιος γιος, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, συνελήφθη πολλές φορές το 2024 και αντιμετωπίζει διάφορες κατηγορίες στο δικαστήριο, ανάμεσά τους και η κατηγορία του βιασμού.

Η πριγκίπισσα έχει παραδεχθεί τη σχέση της με τον Επστάιν λέγοντας στο DN το 2019: «Δεν θα είχα ποτέ καμία σχέση με τον Επστάιν αν γνώριζα τη σοβαρότητα των εγκληματικών του πράξεών του. Θα έπρεπε να είχα διερευνήσει το παρελθόν του πιο προσεκτικά και λυπάμαι που δεν το έκανα».

Από τότε που το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε περισσότερα από τρία εκατομμύρια αρχεία του Επστάιν τον περασμένο Ιανουάριο, η Μέτε-Μάριτ εξέφρασε για άλλη μια φορά τη λύπη της. Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε από το Βασιλικό Οίκο στις 6 Φεβρουαρίου, είπε πως «Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη λύπη μου για τη φιλία μου με τον Τζέφρι Επστάιν. Είναι σημαντικό να ζητήσω συγγνώμη από όλους εσάς που απογοήτευσα. Κάποιο μέρος του περιεχομένου των μηνυμάτων μεταξύ εμού και του Επστάιν δεν αντιπροσωπεύει το άτομο που θέλω να είμαι. Ζητώ επίσης συγγνώμη για την κατάσταση στην οποία έχω θέσει τη Βασιλική Οικογένεια, ειδικά τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα».

Ο Νορβηγικός Βασιλικός Οίκος δήλωσε επίσης πως «η Πριγκίπισσα του Στέμματος αποκηρύσσει κατηγορηματικά την κακοποίηση και τις εγκληματικές πράξεις του Επστάιν. Λυπάται πολύ που δεν κατάλαβε αρκετά νωρίς τι είδους άνθρωπος ήταν. Η Πριγκίπισσα του Στέμματος θέλει να μιλήσει για το τι συνέβη και να εξηγήσει με περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό τώρα. Βρίσκεται σε μια πολύ απαιτητική κατάσταση. Ελπίζει να καταλάβετε ότι χρειάζεται χρόνο για να συνέλθει».

Μετά την τελευταία παρτίδα αρχείων, το Sex og samfunn, το μεγαλύτερο εξειδικευμένο κέντρο της Νορβηγίας για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα, τερμάτισε τη συνεργασία του με την Πριγκίπισσα του Στέμματος. Σύμφωνα με το NRK, το Νορβηγικό Συμβούλιο Ψυχικής Υγείας έχει επίσης θέσει σε αναστολή τη συνεργασία του μαζί της «μέχρι νεωτέρας».

Βέλγιο: ο πρίγκιπας Λοράν

Ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου δήλωσε τη Δευτέρα ότι απέρριψε αρκετές προσκλήσεις από τον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Επστάιν και αρνήθηκε ότι παρευρέθηκε σε οποιαδήποτε δημόσια ή εταιρική εκδήλωση όπου ήταν παρών, μετά από αναφορές ότι το όνομά του εμφανιζόταν στα email του.Μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Belga, ο πρίγκιπας Λοράν είπε ότι η δήλωσή του είχε ως στόχο να «βάλει τέλος στις φήμες».

«Κατά τη διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης στον ΟΗΕ και σε μια μεγάλη τράπεζα στο χρηματοοικονομικό κέντρο της Νέας Υόρκης, ο Επστάιν με προσέγγισε αρκετές φορές. Μου έκανε ερωτήσεις, στις οποίες πάντα αρνιόμουν. Ήθελε να συναντήσει τους γονείς μου για να τους συστήσει στους δισεκατομμυριούχους φίλους του. Του είπα ότι οι γονείς μου δεν ήταν προς πώληση», ανέφερε και πρόσθεσε πως ο Επστάιν προσπάθησε να τον χρησιμοποιήσει ως σύνδεσμο με ευρωπαϊκά σχολεία και πανεπιστήμια «ώστε να μπορεί να διδάσκει οικονομικά εκεί, ειδικά σε πανεπιστήμια με φοιτήτριες», σημειώνοντας ότι απέρριψε την πρόταση.

Ο πρίγκιπας είπε ακόμη ότι ο Επστάιν τον κάλεσε αργότερα να συμμετάσχει σε ένα περιβαλλοντικό έργο που «προφανώς είχε σκοπό να διαπράξει διαφθορά», κάτι που είπε ότι αρνήθηκε. Ο Λοράν είπε επίσης ότι το 2012, ο Επστάιν τον κάλεσε σε δείπνο στο Παρίσι, στο οποίο φέρεται να παρευρέθηκε ένας αρχηγός κράτους και ισχυροί επιχειρηματίες.

«Απέρριψα ξανά την πρόσκλησή του, λέγοντάς του ότι δεν με ενδιέφερε η επίδειξη πλούτου και ότι δεν χρειαζόμουν να αλληλεπιδρώ με αρχηγούς κρατών. Απάντησε, απογοητευμένος, ότι κανείς δεν απέρριψε τέτοιες προσκλήσεις», σύμφωνα με τον Λοράν.

Σε μια δεύτερη δήλωσή του στο Belga, ο πρίγκιπας Λοράν, ανασκεύασε και διευκρίνισε ότι είχε συναντήσει ωστόσο τον Επστάιν ιδιωτικά δύο φορές, αφού αρχικά είπε ότι δεν είχε παραστεί ποτέ σε καμία εκδήλωση που τον αφορούσε. «Όταν είπα ότι δεν παρακολούθησα ποτέ εκδήλωση όπου ήταν παρόντες ο Επστάιν ή η συνοδεία του, αναφερόμουν σε δημόσιες ή εταιρικές εκδηλώσεις. Ωστόσο, συνάντησα τον Επστάιν ιδιωτικά δύο φορές, κατόπιν αιτήματός του: μία φορά στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και ξανά στις αρχές της δεκαετίας του 2000», είπε.

Ωστόσο, δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με τον σκοπό ή την τοποθεσία αυτών των συναντήσεων, αλλά επανέλαβε ότι ο Επστάιν είχε προσπαθήσει να τον χρησιμοποιήσει για να αποκτήσει πρόσβαση στην οικογένειά του.

Δανία: Βασιλιάς Φρέντρικ Ι΄

Ο νυν βασιλιάς της Δανίας, είναι ένα ακόμα μέλος βασιλικής οικογένειας που αναφέρεται σε αρχεία του Επστάιν. Έγγραφα δείχνουν ότι ο τότε διάδοχος του θρόνου νυν βασιλιάς, αναφέρθηκε σε email μεταξύ του Επστάιν και του επιχειρηματία Ίαν Όσμπορν το 2012. Αναφέρθηκε ως «επιβεβαιωμένος καλεσμένος» για ιδιωτικό δείπνο τον Ιούλιο του 2012. Ωστόσο, ο Βασιλικός Οίκος της Δανίας δήλωσε στην Ekstra Bladet ότι ο Βασιλιάς δεν έχει συναντήσει ποτέ τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Βρετανία: πρώην πρίγκιπας Άντριου και Σάρα Φέργκιουσον

Η πιο γνωστή περίπτωση βασιλικού μέλους που είχε σχέση με τον Τζέφρι Επστάιν είναι αυτή του μικρότερου αδελφού του βασιλιά Καρόλου, πρώην πρίγκιπα Άντριου και νυν Άντριου Μάουντμπάτερν- Γουίνσδορ και της πρώην συζύγου του, Σάρα Φέργκιουσον.

Η σχέση του με τον Επστάιν του έχει ήδη στοιχίσει τον βασιλικό του τίτλο και την κατοικία του,

«Μου έχει γίνει σαφές τις τελευταίες ημέρες ότι οι συνθήκες που σχετίζονται με την προηγούμενη σχέση μου με τον Τζέφρι Επστάιν έχουν προκαλέσει σημαντική αναστάτωση στο έργο της οικογένειάς μου και στο πολύτιμο έργο που διεξάγεται στους πολλούς οργανισμούς και φιλανθρωπικά ιδρύματα, για τα οποία είμαι περήφανος που υποστηρίζω», δήλωσε ο Άντριου. «Επομένως, ρώτησα την Αυτού Μεγαλειότητα αν μπορώ να αποσυρθώ από τα δημόσια καθήκοντα για το άμεσο μέλλον και της έδωσε την άδειά της».

«Συνεχίζω να λυπάμαι απερίφραστα για την άστοχη σχέση μου με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Η αυτοκτονία του άφησε πολλά αναπάντητα ερωτήματα, ιδιαίτερα για τα θύματά του, και συμπονώ βαθιά όλους όσοι έχουν πληγεί και θέλουν κάποιο είδος τέλους στην υπόθεση. Μπορώ μόνο να ελπίζω ότι, με τον καιρό, θα μπορέσουν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Φυσικά, είμαι πρόθυμος να βοηθήσω οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή στις έρευνές της, εάν χρειαστεί», είχε πει τότε.

Το 2025 ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε από τον Άντριου τους τίτλους και τις τιμές του μετά τη δημοσιοποίηση της αυτοβιογραφίας της Βιρτζίνια Τζουφρέ «Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice». Εκεί η ίδια ισχυρίστηκε ότι αναγκάστηκε να κάνει σεξ τρεις φορές με τον δεύτερο γιο της Βασίλισσας Ελισάβετ. Εκείνος αρνήθηκε «σθεναρά» για άλλη μια φορά τις κατηγορίες εναντίον του.

Ο Άντριου δεν ήταν ο μόνος αοό τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας που είχε σχέση με τον Επστάιν. Η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, είχε επίσης φιλία μαζί του. Αποκάλεσε τον Επστάιν, τον «αδελφό» που πάντα ευχόταν να έχει αλλά και «θρύλο» το 2010, γράφοντας: «Πραγματικά δεν έχω λόγια να περιγράψω, την αγάπη μου, την ευγνωμοσύνη για τη γενναιοδωρία σου και την καλοσύνη σου. Είμαι στη διάθεσή σου. Απλώς παντρέψου με».

Σύμφωνα με τον Επστάιν, η Σάρα Φέργκιουσον κάποτε «είπε ότι θα μπορούσε να οργανώσει τσάι στα διαμερίσματα του παλατιού του Μπάκιγχαμ... ή στο κάστρο του Γουίνδσορ». Εκείνος τη ρώτησε επίσης το 2010 αν αυτή ή κάποια από τις κόρες της μπορούσε να του δείξουν το Μπάκιγχαμ. Η Σάρα φέρεται να πήγε τις κόρες της, την πριγκίπισσα Ευγενία και την πριγκίπισσα Βεατρίκη, να δουν τον Επστάιν τον Ιούλιο του 2009, ενώ βρίσκονταν στη Φλόριντα. Το 2011 του είχε γράψει για την ερωτική ζωή της μικρότερης κόρης της.

Η Σάρα ορκίστηκε δημόσια το 2011 να μην έχει ποτέ ξανά καμία σχέση με τον Επστάιν. «Προσωπικά, εκ μέρους μου, λυπάμαι βαθιά που ο Τζέφρι Επστάιν ενεπλάκη με οποιονδήποτε τρόπο μαζί μου», δήλωσε στην Evening Standard σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2011. «Απεχθάνομαι την παιδοφιλία και οποιαδήποτε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και ξέρω ότι αυτό ήταν ένα τεράστιο λάθος κρίσης εκ μέρους μου».

Πρόσθεσε πως «Είμαι τόσο μετανιωμένη που δεν μπορώ να πω κάτι. Όποτε μπορέσω, θα επιστρέψω τα χρήματα και δεν θα έχω καμία σχέση με τον Τζέφρι Επστάιν ποτέ ξανά».

Ωστόσο, σε ένα email της τον Απρίλιο του 2011, τον επαίνεσε ως «υπέρτατο φίλο». «Ξέρω ότι κι εσύ νιώθεις απίστευτα απογοητευμένος από εμένα, από όσα σου είπαν ή σου διάβασαν, και πρέπει να σου ζητήσω ταπεινά συγγνώμη γι' αυτό. Ήσουν πάντα ένας σταθερός, γενναιόδωρος και υπέρτατος φίλος για μένα και την οικογένειά μου. Όπως ξέρεις, δεν είπα καθόλου την λέξη «P» για σένα. Αλλά καταλαβαίνεις ότι αναφέρθηκε ότι το έκανα. Ωστόσο, σου ζητώ συγγνώμη σήμερα που δεν απάντησα στο email σου ή δεν επικοινώνησα μαζί σου όταν τα ταμπλόιντ ήταν τόσο άγρια ​​και φρικτά».

Μετά την τελευταία δημοσιοποίηση των αρχείων του Επστάιν, το φιλανθρωπικό ίδρυμα της Σάρα Φέργκιουσον, το Sarah's Trust, ανακοίνωσε ότι θα κλείσει «για το άμεσο μέλλον».

Με πληροφορίες του Anadolu/Hello/NYPOst/SkyNewsAOL






