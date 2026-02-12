Το «εξαφανισμένο» λεπτό από βίντεο καταγραφής της τελευταίας νύχτας του Τζέφρι Επστάιν έδωσε τροφή σε όσους έκαναν λόγο για συγκάλυψη.

Νέα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα αποκαλύπτουν τον πανικό που επικράτησε στο FBI πέρυσι, όταν η υπηρεσία κλήθηκε να εξηγήσει γιατί δημοσιοποίησε μια καταγραφή οθόνης με κενό ενός λεπτού από τη νύχτα που πέθανε ο Τζέφρι Έπσταϊν, αντί για το πρωτότυπο υλικό.

Η ασυμφωνία τροφοδότησε θεωρίες συνωμοσίας περί συγκάλυψης, αφού ο τότε αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Νταν Μποντζίνο, είχε υποσχεθεί ότι η υπηρεσία θα έδινε στη δημοσιότητα το πρωτότυπο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας της φυλακής στο Μανχάταν «ώστε να μην νομίζετε ότι υπάρχουν παρατυπίες».

Το FBI δεν έχει προσφέρει ποτέ δημόσια εξήγηση για το πώς κατέληξε να δημοσιοποιήσει βίντεο με... κενό στο υλικό.

Τον περασμένο Μάιο, καθώς αυξανόταν η πίεση για δημόσιο έλεγχο των αρχείων του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τον Έπσταϊν, προέκυψε ένα πρόβλημα: η υπηρεσία είχε ήδη καταστρέψει το βασικό αντίγραφο του βίντεο παρακολούθησης από τις τελευταίες ώρες του Έπσταϊν στο Metropolitan Correctional Center.

Πράκτορας του FBI ζήτησε και έλαβε τον Ιούνιο του 2024 άδεια να καταστρέψει αποδεικτικό στοιχείο με την ένδειξη 1B60, περιγράφοντάς το ως έκθεμα «που δεν είναι πλέον σχετικό» με την υπόθεση.

Σύμφωνα με έγγραφο που περιλαμβάνεται στα αρχεία Έπσταϊν, το συγκεκριμένο στοιχείο ήταν η κύρια εγγραφή «ταινιών που περιείχαν το αρχείο εικόνων βίντεο του [Σωφρονιστικού Κέντρου Μανχάταν]». Το υλικό φυλασσόταν σε αποθήκη στο Μπρονξ.

Τον Φεβρουάριο του 2025, άλλος πράκτορας εξήγησε σε διαφορετικό έγγραφο την αιτία καταστροφής του βίντεο.

«Καθώς η υπόθεση είχε ήδη κλείσει και [το όνομα του εισαγγελέα έχει απαλειφθεί] συμφώνησε στις 26/08/2024 με τις διαδικασίες διαχείρισης αποδεικτικών στοιχείων της υπηρεσίας, δόθηκε άδεια για την καταστροφή του Στοιχείου 1B60», έγραψε. «Σύμφωνα με την πολιτική του FBI, εάν ένα αποδεικτικό στοιχείο παραμένει αδιάθετο, ο ερευνητικός φάκελος της υπόθεσης πρέπει να παραμένει ανοιχτός».

Ωστόσο, έως τα μέσα του 2025, το υπουργείο Δικαιοσύνης χρειαζόταν την ανασύσταση του κατεστραμμένου αποδεικτικού υλικού. Αυτό οδήγησε σε μια περίπλοκη προσπάθεια ανακατασκευής των αρχείων βίντεο, σύμφωνα με έγγραφα που περιλαμβάνονται στα εκατομμύρια σελίδων που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής στη δημοσιότητα και είναι γνωστά ως «αρχεία Έπσταϊν».

Μια «υψηλού επιπέδου επισκόπηση» των βημάτων που ακολουθήθηκαν συντάχθηκε τον Ιούλιο από επικεφαλής του τμήματος ψηφιακής εγκληματολογίας και αναλύσεων του FBI.

Η προσπάθεια περιλάμβανε την εξασφάλιση άλλου αντιγράφου του υλικού, το οποίο ήταν αποθηκευμένο σε δύο αρχεία σε καταγραφικό ψηφιακού βίντεο NiceVision, το σύστημα που χρησιμοποιούνταν στη φυλακή. Το ένα αρχείο ξεκινούσε στις 7:40 μ.μ. Το άλλο ξεκινούσε στις 12:00 π.μ. και έληγε στις 6:40 π.μ. Στις 21 Μαΐου 2025, πράκτορας χρησιμοποίησε εργαλείο καταγραφής οθόνης για να επανεγγράψει το υλικό από το NiceVision.

Ωστόσο, 62 δευτερόλεπτα δεν κατέστη δυνατό να καταγραφούν, αφήνοντας κενό από τις 11:58 έως τις 12:00.

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο τον Ιούλιο, πολίτες παρατήρησαν ότι το υλικό «πηδούσε» από περίπου τις 11:59 στα μεσάνυχτα. Αντί να εξηγηθεί ότι το βίντεο είχε συναρμολογηθεί από αντίγραφο, η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι ανακοίνωσε ότι το κενό οφειλόταν σε νυχτερινή επανεκκίνηση του συστήματος καταγραφής της φυλακής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάνεται ένα λεπτό κάθε βράδυ.

«Υπήρχε ένα λεπτό που έλειπε από τον μετρητή και αυτό που μάθαμε από το Γραφείο Φυλακών ήταν ότι κάθε χρόνο, κάθε βράδυ, επαναφέρουν αυτό το βίντεο», δήλωσε η Μπόντι στις 8 Ιουλίου, σημειώνοντας ότι το σύστημα ήταν παλαιό. «Κάθε βράδυ γίνεται επαναφορά, άρα κάθε βράδυ θα πρέπει να λείπει το ίδιο λεπτό. Αναζητούμε και εκείνο το βίντεο, για να δείξουμε ότι λείπει κάθε βράδυ».

Φαίνεται ότι η Μπόντι υιοθέτησε ένα συμπέρασμα του επικεφαλής του τμήματος, σύμφωνα με το οποίο το σύστημα επανεκκινούσε κάθε βράδυ, χάνοντας εκείνο το λεπτό - μια θεωρία που δεν φαίνεται να είχε επαληθευτεί.

Ειδικοί δήλωσαν στο CBS News τον Ιούλιο ότι η θεωρία της χρονικής καθυστέρησης δεν ήταν πειστική. Κανένας από τους ειδικούς συστημάτων ασφαλείας με τους οποίους μίλησε το CBS News δεν είχε ακούσει για σύστημα με τέτοιο πρόβλημα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με τα αρχεία βίντεο.

Ειδικός του FBI επιχείρησε να συγχωνεύσει τις καταγραφές οθόνης χρησιμοποιώντας το λογισμικό επεξεργασίας βίντεο Adobe Premiere, αλλά «το Adobe Premiere δεν λειτούργησε με τη μορφή αρχείου στην οποία είχε δημιουργηθεί η καταγραφή οθόνης», έγραψε ο επικεφαλής.

Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε λογισμικό με την ονομασία Fast Forward Moving Picture Expert Group «για να μετατρέψει τα αρχεία σε μορφή που μπορούσε να εισαχθεί στο Adobe Premiere».

Σε αυτό το στάδιο προέκυψε ακόμη μία εμφανής ασυμφωνία που είχε εντοπίσει πέρυσι το Wired, το οποίο «διαπίστωσε ότι ένα από τα αρχικά αποσπάσματα ήταν περίπου 2 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα μεγαλύτερο από το τμήμα που περιλήφθηκε στο τελικό βίντεο, γεγονός που υποδηλώνει ότι υλικό φαίνεται να είχε περικοπεί πριν από τη δημοσίευση».

Η ανάλυση του Wired ήταν σωστή. Ο επικεφαλής χαρακτήρισε «τυπική πρακτική» κατά την καταγραφή οθόνης την προσθήκη «περιθωρίου» στο τέλος, δηλαδή επιπλέον χρόνου εγγραφής που μπορεί να αφαιρεθεί.

«Όταν η καταγραφή οθόνης εισήχθη στο Adobe Premiere, το επιπλέον αυτό περιθώριο αφαιρέθηκε», έγραψε. Το Wired επεσήμανε ότι το πρώτο αρχείο βίντεο που χρησιμοποιήθηκε στην καταγραφή οθόνης ήταν εκείνο με το «περιθώριο». Έληγε στις 11:58:58, «γεγονός που υποδηλώνει ότι τα δύο (αποσπάσματα) θα επικαλύπτονταν».

Έρευνα του CBS που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2025 σημείωσε επίσης μεταβολή στην αναλογία διαστάσεων (aspect ratio) του βίντεο, μετά τα μεσάνυχτα.

Ο επικεφαλής εξήγησε ότι «η αναλογία διαστάσεων του αρχείου διορθώθηκε ώστε να δημιουργηθεί πιο φυσική εικόνα».

Το πλήρες υλικό, συμπεριλαμβανομένου του λεπτού που έλειπε, δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κογκρέσο τον Σεπτέμβριο. Όπως προέκυψε, στο συγκεκριμένο λεπτό δεν εμφανιζόταν τίποτα αξιοσημείωτο ή ασυνήθιστο.

Πηγη: CBS News