Έφυγε σε ηλικία 80 ετών ο ιδρυτής της εταιρείας Πλαίσιο Γιώργος Γεράρδος.

Ο Γ. Γεράρδος ήταν ο ιδρυτής της Πλαίσιο Computers, μίας από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες στο λιανεμπόριο και κατείχε τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γεννήθηκε στο Παλαιό Φάληρο το 1946. Ήταν πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Το 1969, ο κ. Γεώργιος Γεράρδος σε ηλικία 23 ετών και, ακόμη, ως φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ίδρυσε την Πλαίσιο στην οδό Στουρνάρη σε ένα κατάστημα 12 τ.μ. για την διάθεση ειδών σχεδίου για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου.

Η είσοδος της εταιρείας στην αγορά της πληροφορικής συνοδεύτηκε από αυξημένη ζήτηση με αποτέλεσμα την αύξηση των σημείων παρουσίας της Πλαίσιο σε κύρια σημεία της Αθήνας. Το 1988 ο κ. Γεώργιος Γεράρδος συστήνει την Πλαίσιο Computers με την σημερινή της εταιρική μορφή.

Το 1999 εισήγαγε την εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ενώ για 8 διαδοχικά χρόνια κατάφερε την Πλαίσιο να είναι μία από τις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της Ευρώπης (Europe 500).