Η συγκινητική ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα.

Η σπουδαία ηθοποιός Μάγδα Λέκα, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 90 ετών, όπως έκανε γνωστό ο Σπύρος Μπιμπόλας μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα ο ίδιος έγραψε:

«Αντίο γλυκιά μας Μάγδα! Εντελώς ξαφνικά κι αυτό μας γεμίζει απέραντη θλίψη έφυγε από κοντά μας η ακάματη πρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ (ΕΣΗ) η Μάγδα Λέκα στα 90 της. Σύζυγος του ηθοποιού Γιώργου Ζαìφίδη και μητέρα του ηθοποιού Βασίλη Ζαiφιδη. Ως το τέλος ενεργή με τεράστια καριέρα χαρακτηριστικών ρόλων στο θέατρο , τον κινηματογράφο και την τηλεόραση ως τώρα δούλευε σαν νέος άνθρωπος με χαρά κι αγάπη για την τέχνη μας..

Κάθε πρωί ερχόταν στο γραφείο του ΕΣΗ πλάι στο γραφείο του ΤΑΣΕΗ επί χρονιά για να εξυπηρετήσει τους ηθοποιούς. Από τους πιο πρόσχαρους και θετικούς ανθρώπους που γνώρισα στην ζωή μου, με την καλή κουβέντα για τον καθένα, πρόθυμη πάντα σε όλες τις προτάσεις που τις γένονταν και με απέραντη αγαπά για τους νέους… Γι αυτό κι έβλεπε πολύ θέατρο. Και μέσα σε όλα αυτά πάντα φρόντιζε και τα περιστέρια που μαζεύονταν γύρω της για λίγα τρίματα ψωμί…Αχ…πόσο θα μας λείψεις αγαπημένη μας Μάγδα….» έγραψε χαρακτηριστικά ο Σπύρος Μπιμπίλας, αποχαιρετώντας την Μάγδα Λέκα.

{https://www.instagram.com/p/DUkoowSiCfr/?utm_source=ig_web_copy_link}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ποια ήταν η Μάγδα Λέκα

Η Μάγδα Λέκα ήταν μια από τις πιο καταξιωμένες Ελληνίδες ηθοποιούς με μακρόχρονη πορεία στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο. Ξεκίνησε από την «χρυσή εποχή» με ταινίες όπως Η Δασκάλα με τα Ξανθά Μαλλιά (1969), ενώ πιο πρόσφατα πρωταγωνίστησε στα Luton (2013) και Ζίζοτεκ (2019). Συνεργάστηκε επίσης με την Finos Film.

Είναι ευρύτερα γνωστή για τους ρόλους της σε δημοφιλείς σειρές όπως το Κωνσταντίνου και Ελένης (στο ρόλο της θείας Μαίρης), οι Δύο Ξένοι, οι Επτά Θανάσιμες Πεθερές, και το πρόσφατο Το Δίχτυ (2024).

Διαθέτει πλούσιο βιογραφικό σε παραστάσεις, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν τα Πόθοι κάτω από τις λεύκες και Θείος Βάνιας.

{https://www.facebook.com/watch/?ref=embed_video&v=656239037862528}