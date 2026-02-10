Η γυναίκα παγιδεύτηκε ανάμεσα σε πόρτα και δέντρο την ώρα που προσπαθούσε να παρκάρει η κόρη της.

Οικογενειακή τραγωδία εκτιλύχθηκε στην Ελευσίνα το μεσημέρι της Δευτέρας με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατος μίας 71χρονης.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου, όταν η 44χρονη κόρη της άτυχης γυναίκας προσπάθησε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της έξω από το σπίτι τους, έχοντας μέσα στο όχημα και τα παιδιά της, τα εγγόνια της 71χρονης.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η οικογένεια μόλις είχε επιστρέψει από το σχολείο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του παρκαρίσματος, η 71χρονη κατέβηκε από το αυτοκίνητο για να βοηθήσει δίνοντας οδηγίες στην κόρη της. Η πόρτα του συνοδηγού παρέμεινε ανοιχτή, ενώ το όχημα κινήθηκε με όπισθεν.

Χωρίς να το αντιληφθεί η οδηγός, η μητέρα της βρέθηκε παγιδευμένη ανάμεσα στην ανοιχτή πόρτα του αυτοκινήτου και ένα δέντρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Αγωνιώδεις προσπάθειες για να σωθεί

Οι κραυγές της γυναίκας κινητοποίησαν γείτονες της περιοχής, οι οποίοι έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια. Προσπάθησαν με ό,τι είχαν διαθέσιμο να περιορίσουν την αιμορραγία, μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο.

«Ακούγαμε φωνές και κλάματα, όλοι προσπαθούσαν να τη βοηθήσουν», ανέφερε κάτοικος της γειτονιάς.

Παρά τις προσπάθειες των παρευρισκόμενων και τη γρήγορη μεταφορά της στο Θριάσιο Νοσοκομείο, η 71χρονη υπέκυψε στα βαριά τραύματά της.

Μπροστά στα μάτια των εγγονιών της

Το δυστύχημα εκτυλίχθηκε μπροστά στα ανήλικα εγγόνια της, που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο τη στιγμή του συμβάντος.

Η 44χρονη κόρη συνελήφθη από τις Αρχές και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, καθώς το δυστύχημα αποδίδεται σε λανθασμένο χειρισμό κατά το παρκάρισμα.

Η υπόθεση διερευνάται από την Τροχαία, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε αυτή η οικογενειακή τραγωδία.