Πρώτη αιτία θανάτου παραμένουν τα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος με περισσότερους από 40.800 θανάτους.

Τα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος και ο καρκίνος εξακολουθούν να αποτελούν τις κυριότερες αιτίες θανάτου στην Ελλάδα, με τη θνησιμότητα να αυξάνεται κατακόρυφα μετά την ηλικία των 60 ετών και να κορυφώνεται στους πολίτες άνω των 75 ετών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το 2023, καταγράφηκαν συνολικά 128.097 θάνατοι, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 2022, χωρίς ωστόσο να αλλάζει ουσιαστικά το προφίλ των αιτιών θανάτου.

Πρώτη αιτία θανάτου παραμένουν τα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος – καρδιακά νοσήματα και εγκεφαλικά επεισόδια – με περισσότερους από 40.800 θανάτους, ποσοστό σχεδόν 32% του συνόλου. Ακολουθούν τα νεοπλάσματα (καρκίνοι), τα οποία ευθύνονται για περίπου 30.000 θανάτους ή το 23,5% του συνόλου. Στην τρίτη θέση βρίσκονται οι παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος, όπως η πνευμονία και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

Η ηλικία αναδεικνύεται στον σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου. Στην ηλικιακή ομάδα των 75 ετών και άνω καταγράφεται η πλειονότητα των θανάτων, κυρίως από καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνο και αναπνευστικές παθήσεις. Μόνο σε αυτή την ομάδα σημειώνονται πάνω από τα δύο τρίτα των συνολικών απωλειών ζωής, γεγονός που αποτυπώνει τη γήρανση του πληθυσμού και τη βαρύτητα των χρόνιων ασθενειών.

Στις ηλικίες 60–74 ετών, οι κακοήθεις νεοπλασίες αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου, με τον καρκίνο του πνεύμονα, του παχέος εντέρου και του μαστού να καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά. Παράλληλα, τα καρδιακά νοσήματα εμφανίζουν απότομη αύξηση μετά τα 60 έτη, ενώ τα εγκεφαλικά επεισόδια παραμένουν βασική αιτία απώλειας ζωής, ιδιαίτερα στις γυναίκες.

Αντίθετα, στις νεότερες ηλικίες (έως 44 ετών), οι θάνατοι είναι σαφώς λιγότεροι και συνδέονται κυρίως με εξωτερικές αιτίες. Τροχαία δυστυχήματα, πνιγμοί, αυτοκτονίες και άλλα ατυχήματα αποτελούν τη βασική αιτία θανάτου στους νέους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της οδικής ασφάλειας.