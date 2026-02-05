Η Shell κατέγραψε προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 3,26 δισ. δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο.

Η βρετανική πετρελαϊκή Shell ανακοίνωσε τα χαμηλότερα τριμηνιαία κέρδη της εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια, επηρεασμένη από το ασθενέστερο περιβάλλον τιμών του πετρελαίου και δυσμενείς φορολογικές προσαρμογές κατά το τέταρτο τρίμηνο.

Ειδικότερα, η Shell κατέγραψε προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 3,26 δισ. δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών που τα τοποθετούσαν στα 3,53 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Πρόκειται για το πιο αδύναμο τριμηνιαίο αποτέλεσμα της εταιρείας από το πρώτο τρίμηνο του 2021. Σε ετήσια βάση, τα προσαρμοσμένα κέρδη για το 2025 διαμορφώθηκαν στα 18,5 δισ. δολάρια, έναντι 23,72 δισ. δολαρίων την προηγούμενη χρονιά.

Παρά τη μείωση της κερδοφορίας, η Shell διατήρησε σταθερή την πολιτική επιστροφής κεφαλαίου προς τους μετόχους, ανακοινώνοντας αύξηση του μερίσματος κατά 4% στα 0,372 δολάρια ανά μετοχή και πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 3,5 δισ. δολαρίων. Πρόκειται για το 17ο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το οποίο η εταιρεία προχωρά σε επαναγορές άνω των 3 δισ. δολαρίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Shell, Wael Sawan, δήλωσε ότι επιχειρησιακά το τρίμηνο ήταν ισχυρό, σημειώνοντας ωστόσο ότι τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν αρνητικά από φορολογικές προσαρμογές και τη συνεχιζόμενη αδυναμία του τομέα των χημικών. Όπως ανέφερε, οι δραστηριότητες στο ολοκληρωμένο φυσικό αέριο, την upstream παραγωγή και το marketing παρουσίασαν ανθεκτικότητα.

Το καθαρό χρέος της εταιρείας αυξήθηκε στα 45,7 δισ. δολάρια στο τέλος του 2025, με τον δείκτη μόχλευσης να διαμορφώνεται στο 20,7%, από 18,8% στο τέλος του τρίτου τριμήνου. Η μετοχή της Shell στο Λονδίνο υποχώρησε περίπου 1,8% στις πρωινές συναλλαγές, αν και παραμένει ενισχυμένη κατά 3,6% από την αρχή του έτους.

Τα αποτελέσματα της Shell έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκοί ενεργειακοί όμιλοι βρίσκονται αντιμέτωποι με πιέσεις λόγω των χαμηλότερων τιμών πετρελαίου, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των υψηλών αποδόσεων προς τους μετόχους. Ήδη, η νορβηγική Equinor ανακοίνωσε σημαντική περικοπή στα προγράμματα επαναγοράς μετοχών, μετά από απότομη πτώση των κερδών της.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι επενδυτές αναμένουν με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των BP και TotalEnergies, οι οποίες πρόκειται να ανακοινώσουν τα οικονομικά τους μεγέθη για το τέταρτο τρίμηνο την επόμενη εβδομάδα, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για τον ευρωπαϊκό ενεργειακό κλάδο.