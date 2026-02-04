Το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση.

Με τίτλο «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες», το νομοσχέδιο στοχεύει στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και στην απλοποίηση των συναλλαγών των πολιτών με το Δημόσιο και παρουσιάστηκε σήμερα από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Το νομοσχέδιο ενσωματώνει υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη και αντλεί στοιχεία από τα ερωτηματολόγια του 2025 προκειμένου να αντιμετωπιστούν πρακτικά προβλήματα που οδηγούν σε καθημερινή ταλαιπωρία.

Ο κ. Χατζηδάκης έκανε ειδική αναφορά στον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ, όπου ο χρόνος απονομής συντάξεων έχει πλέον φτάσει σε επίπεδα αντίστοιχα με τη Γερμανία, στην αξιολόγηση του δημόσιου τομέα και στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, περιλαμβάνει 14 παρεμβάσεις διοικητικού χαρακτήρα. Όπως είπε, τα επόμενα βήματα είναι η περαιτέρω προώθηση της αξιολόγησης στο Δημόσιο, η εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο Δημόσιο, η νομοθετική πρωτοβουλία για τις Πολεοδομίες και η μεταρρύθμιση στον ΟΣΕ.

Οι 14 παρεμβάσεις ώστε να γίνει το κράτος πιο φιλικό στον πολίτη

