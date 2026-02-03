Oλοκληρώθηκε η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn.

Το Λαϊκό Λαχείο μοίραζε στην αποψινή κλήρωση το ποσό των 2.080.000 ευρώ.

Στην κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn, τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 44808, σειρά η 6η και στοιχείο το E.

Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί άρα έχουμε νέο τζάκποτ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως το ποσό των 2.100.000 ευρώ περίπου.

Ο αριθμός 4705 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όσοι οι λαχνοί που λήγουν σε ζυγό αριθμό, δηλαδή σε 0, 2, 4, 6 και 8.

{https://www.youtube.com/watch?v=u5rAxN-HHjA&list=PLMiMYkQZ3itCG5wgaNq403Tp1NHEZM6W_&index=5}