H κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου όπως κάθε Τρίτη θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Allwyn Hellas στο Youtube, στις 19:00.

Το ποσό των 2.080.000 ευρώ κληρώνει απόψε το Λαϊκό Λαχείο.

Η κλήρωση όπως κάθε Τρίτη θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Allwyn Hellas στο Youtube, στις 19:00.

Τυχερός αριθμός την προηγούμενη Τρίτη του Λαϊκού Λαχείου αναδείχθηκε ο 63994, σειρά η 7η και στοιχείο το Γ.

Ο τυχερός λαχνός δεν είχε πωληθεί άρα υπάρχει τζάκποτ στην αποψινή κλήρωση.

Ο αριθμός 63994 σε όλες τις σειρές εκτός από τις 6η, 7η και 8η και στοιχεία Α-Ε κέρδισαν από 15.000 ευρώ ενώ 5.000 κέρδισε ο αριθμός 23891 σε όλες τις σειρές.

Από 1.000 ευρώ κέρδισαν οι: 6751, 10968, 14117, 31038, 397807, 55934, 58718, 74686 και 79864.