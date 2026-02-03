Παγκόσμιο το ενδιαφέρον από την πρωτοποριακή μελέτη της Ιωάννας Τριανταφύλλου για τον σεισμό της Χάλκης το 1843.

Ο καθηγητής Σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος με ανάρτησή του φέρνει στο φως της δημοσιότητας τη σημαντική μελέτη της Δρ. Ιωάννας Τριανταφύλλου για τον σεισμό της Χάλκης το 1843. Όπως επισημαίνει ο καθηγητής η επίμαχη μελέτη της Δρ. Τριανταφύλλου προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς ανατρέπει τον μέχρι σήμερα αποδεκτό μύθο για τον σεισμό που φέρεται να έλαβε χώρα στη Χάλκη τον Οκτώβριο του 1843 και να προκάλεσε 600 θανάτους. Ο σεισμός αυτός θεωρείτο ένας από τους πιο καταστροφικούς στην Ελλάδα των τελευταίων αιώνων και, σύμφωνα με παλαιότερες αναφορές, συνοδεύτηκε από τσουνάμι που ανέτρεψε πλοία. Το μέγεθός του είχε εκτιμηθεί σε 6,5 ή και μεγαλύτερο.

Τα νεότερα δεδομένα όπου προκύπτουν από την έρευνα της Δρ. Τριανταφύλλου, που δημοσιεύτηκε στο Seismological Research Letters (SRL) και βασίζονται σε πρωτογενή ιστορικά ντοκουμέντα αποδεικνύουν με τον πλέον δηλωτικό τρόπο ότι δεν υπήρξαν θύματα, ούτε τσουνάμι, παρά μόνο περιορισμένες ζημιές σε μερικά σπίτια. Το μέγεθος του σεισμού επαναπροσδιορίστηκε σε 5,9, ενώ η ακριβής ημερομηνία ήταν η 17η Σεπτεμβρίου 1843.

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

Παγκόσμιο ενδιαφέρον για νέα ελληνική μελέτη που καταρρίπτει το μύθο του πολύνεκρου σεισμού της Χάλκης το 1843. Ένας από τους πιο πολύνεκρους σεισμούς των τελευταίων αιώνων στην Ελλάδα, με 600 νεκρούς, θεωρείται ότι έγινε στη Χάλκη τον Οκτώβριο του 1843. Αυτό πιστευόταν μέχρι τώρα. Επιπλέον, υπήρξαν ισχυρισμοί ότι έγινε και τσουνάμι που ανέτρεψε πλοία. Το μέγεθος υπολογίστηκε σε 6,5 ή και μεγαλύτερο.

Η νέα μελέτη της Dr. Ioanna Triantafyllou, που δημοσιεύτηκε στο έγκυρο περιοδικό Seismological Research Letters (SRL), ανατρέπει πλήρως αυτή την εικόνα, η οποία βασιζόταν σε λανθασμένα δευτερογενή ιστορικά στοιχεία που χρησιμοποίησαν ξένοι και έλληνες σεισμολόγοι από το 1848 και μετά. Η σεισμολόγος εντόπισε πρωτογενή ιστορικά ντοκουμέντα και αποκάλυψε πως ούτε θύματα υπήρξαν από το σεισμό, ούτε τσουνάμι, μόνο βλάβες σε μερικά σπίτια. Το μέγεθος επαναπροσδιορίστηκε στο 5,9, ενώ η ημερομηνία του σεισμού βρέθηκε ότι ήταν η 17η Σεπτεμβρίου 1843.

Η εργασία προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον. Η Seismological Society of America, που εκδίδει το SRL, εξέδωσε δελτίο τύπου, πράγμα σπάνιο για άρθρα που δημοσιεύονται στα περιοδικά της.

Η American Association for the Advancement of Science (AAAS), που μεταξύ των άλλων εκδίδει το σπουδαίο περιοδικό Science, δημοσίευσε σχετικό άρθρο στο επιστημονικό site EurekΑlert! Kαι το επιστημονικό site Discover Magazine επίσης δημοσίευσε άρθρο για τη συγκεκριμένη έρευνα.

*Η Δρ. Ι. Τριανταφύλλου είναι Εξωτερική Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Φυσικής του Εσωτερικού της Γης και Γεωκινδύνων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

