«Να μ’ αγαπάς», νέο επεισόδιο απόψε στις 20:00.
Ο Ορφέας αποφασίζει να πάρει το παιδί απ’ την Φωτεινή…
Στο σπίτι των Καλλιγά, τα αληθινά αποτελέσματα DNA επιβεβαιώνουν ότι η Εβίτα είναι κόρη του Θεόφιλου. Η Σοφία ξεμπροστιάζεται πως είχε στήσει ψεύτικο τεστ και ο Θεόφιλος τη διατάζει να μαζέψει τα πράγματά της και να φύγει.
Η Νικαίτη θυμίζει την αδικία προς τη Ζωή, και η Εβίτα της τηλεφωνεί, ζητά συγγνώμη, ενώ ο Χάρης κρατά ψυχρή στάση.
{https://www.youtube.com/watch?v=1kjUpxklYZE}
Την ίδια ώρα, στην πανσιόν καταφτάνουν δύο άντρες ως «καινούργιοι ιδιοκτήτες». Ο Θανάσης έχει εκχωρήσει το κτίριο για χρέη από χαρτιά, αφήνοντας την Έλλη μετέωρη.
Ο Ορφέας λέει πως θα πάρει το παιδί από την Φωτεινή, ενώ αρνείται να δώσει διαζύγιο στην Άννα.
{https://www.youtube.com/watch?v=0YmXH2U5VYk}
Ο Ορφέας αρνείται να δώσει διαζύγιο στην Άννα…
{https://www.youtube.com/watch?v=8zvbaGPWiWE}
Ο Θεόφιλος σκίζει τα χαρτιά μεταβίβασης του σπιτιού και διώχνει την Σοφία από το σπίτι.