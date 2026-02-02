Η νέα σειρά του Alpha, «Μπαμπά σ’ αγαπώ», κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 21:00 με διπλό επεισόδιο!

Στα παρασκήνια της φωτογράφισης της νέας οικογενειακής σειράς του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» βρέθηκε η εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» και ο δημοσιογράφος Σπύρος Ραφαήλ Κεραμίδας συνομίλησε με τους πρωταγωνιστές.

Ο Αναστάσης Ροϊλός, ο οποίος υποδύεται τον Δημήτρη, έναν γοητευτικό εργένη, ο οποίος γίνεται μπαμπάς ξαφνικά, δήλωσε σχετικά με το ρόλο του: «Είμαι αυτός που έγινε μπαμπάς κατά τύχη, αυτός που δεν ήθελε να γίνει μπαμπάς, του ήρθε ξαφνικά».

O Μιχάλης Βαλάσογλου, ο οποίος ενσαρκώνει τον Νίκο, τον «τέλειο» οικογενειάρχη, που ακροβατεί ανάμεσα στην οικογένεια με τη πρώην γυναίκα του, και την καινούρια που θέλει να αρχίσει με τη νέα του σύντροφο, αποκάλυψε σχετικά με τον ρόλο του: «Είμαι ένας από τους 3 μπαμπάδες που τραβάνε τα πάνδεινα από τα παιδιά τους, από τους συντρόφους τους κι από τους φίλους. Ο χαρακτήρας μου βρίσκει λύσεις, είναι ο πιο έμπειρος απ’ όλους στο θέμα της πατρότητας και γι’ αυτό τον συμβουλεύονται και οι άλλοι δύο μπαμπάδες της παρέας».

O Βασίλης Μηλιώνης, που υποδύεται τον Ηρακλή, τον νεανικό μπαμπά που έχοντας χάσει τη γυναίκα του, μεγαλώνει μόνος τον μικρό Στέλιο και έρχεται σε σύγκρουση με τους παππούδες του παιδιού, δήλωσε πως: «Θα γεμίσει γλύκα η οθόνη. Εγώ την πρώτη στιγμή που είδα τα παιδάκια να είναι αγκαλιασμένα, όλα μαζί, να ενθαρρύνουν το ένα το άλλο, κατευθείαν συγκινήθηκα, έβαλα τα κλάματα».

Στην κάμερα της εκπομπής μίλησαν και οι 3 μικροί πρωταγωνιστές της σειράς – η Ζωή Πυλιώτη, ο Θοδωρής Μαρουλάκης και ο Ιάσονας Τσιώνης.

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ» Πρεμιέρα: Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 21:00 στον Alpha με διπλό επεισόδιο!