Αποσπάσματα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Να μ’ αγαπάς».

«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00 με διπλό επεισόδιο.

Ο Θεόφιλος λαμβάνει τα αποτελέσματα του τεστ DΝA…

Η αλλαγή της κατάθεσης από τον Ορφέα και την μάρτυρα έχουν τεράστιες, καταλυτικές επιπτώσεις στην οικογένεια.

Ο Θεόφιλος με την Σοφία προσπαθούν με κάθε τρόπο να κάνουν τον Ορφέα να λογικευτεί και να κάνει πίσω αλλά μάταια. Η Άννα του συμπαραστέκεται.

Ούτε καν οι απειλές του εισαγγελέα στέκονται ικανές να του αλλάξουν γνώμη. Τα νέα κυκλοφορούν γρήγορα κάνοντας τον Μανιάτη χαρούμενο. Ο δρόμος για την απελευθέρωση της Φωτεινής δείχνει να ανοίγει.

Ο Ορφέας και η Φωτεινή συμφωνούν να μιλήσουν. Η Φωτεινή ανακοινώνει στη Ζωή ότι είναι έγκυος. Ο Λευτέρης βρίσκει την Άννα και, μετά τα μέλια, την πιέζει για το διαζύγιο. Η Νικαίτη προειδοποιεί τη Σοφία ότι οι μέρες της τελείωσαν και αυτό ωθεί τη Θεανώ να ζητήσει τη βοήθεια του Μάκη.

{https://www.youtube.com/watch?v=aZhCXWFG_z0}

Η Φωτεινή και ο Ορφέας συγκρούονται έντονα όταν εκείνου του ξεφεύγει ότι ήξερε για την εγκυμοσύνη, με τη Φωτεινή να τον κατηγορεί ότι δεν έκανε τίποτα ανιδιοτελώς. Ο Ευριπίδης συλλαμβάνεται. Η Ζωή εξομολογείται στον Άγγελο τον βιασμό από τον πατέρα των διδύμων.

Ο Λευτέρης την ακούει και αποδέχεται, τελικά, τη μητέρα του. Ο Ορφέας πάει στο πατρικό και απαιτεί να συζητήσει για το παιδί του, αλλά η Φωτεινή του ζητάει να φύγει απ’ τη ζωή της. Ο Ορφέας ανακοινώνει στην Άννα ότι δεν θα πάρουν διαζύγιο και ο Θεόφιλος λαμβάνει τ’ αποτελέσματα του τεστ DNA.

Ο Θεόφιλος προσπαθεί να αλλάξει γνώμη στον Ορφέα για την αλλαγή της κατάθεσής του ώστε να μην αθωωθεί η Φωτεινή…

{https://www.youtube.com/watch?v=t49oavD_WzE}

Ο Λευτέρης ανακοινώνει στην Φωτεινή πως ο Ορφέας άλλαξε την κατάθεσή του και θα αφεθεί ελεύθερη…

{https://www.youtube.com/watch?v=kyaOYTAWOUk}