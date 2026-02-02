Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» επιστρέφουν την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στις 22:30 με νέα επεισόδια.

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ξεκίνησαν να γράφουν την Τελευταία Πράξη. Και κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.

Η αγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1 επιστρέφει με νέα επεισόδια την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, στις 22:30, και το παιχνίδι, πλέον, ανατρέπεται. Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει, οι θύτες γίνονται θηράματα και εκείνος που είχε την ψευδαίσθηση της νίκης θα τα χάσει όλα.

Η πραγματική εκδίκηση ξεκινά τώρα και θα είναι σκληρή, ανελέητη και διπλή.

Επεισόδιο 71

Η Μαρίνα κι ο Χρήστος κάνουν σχέδια για τον γάμο τους και ο Κωστής δέχεται με πολλή χαρά το νέο.

Η Χρύσα συγκινείται με τα νέα της Μαρίνας και του Χρήστου, ενώ η Κλέλια είναι ενθουσιασμένη που θα αναλάβει τη διοργάνωση του γάμου. Από την άλλη, η Μάγια είναι θυμωμένη με τους γονείς της επειδή επηρεάζονται από τον Χρήστο και στρέφονται εναντίον του Άγη.

Ο Μάρκος προσπαθεί μάταια να της μιλήσει, ενώ η Βάνα δεν θέλει να της πάνε κόντρα από φόβο μην τη χάσουν όπως τον μεγάλο τους γιο. Ο Μάνος ζητάει από την κόρη του να έρθει στον γάμο του με τη Χρύσα.

{https://www.youtube.com/watch?v=v8eTrxDRu8U}

Ο Χρήστος πηγαίνει στο γραφείο του Άγη και του ανακοινώνει ότι θα παντρευτεί τη Μαρίνα, γεγονός που θυμώνει τον Άγη.

Η Άννα συναντά τη Μάγια μετά από καιρό, αλλά δεν καταφέρνει να της πει την αλήθεια για τον Άγη. Μετά από προτροπή του Χρήστου, η Άννα στέλνει μήνυμα στον Άγη να βγουν για ποτό κι εκείνος δέχεται.