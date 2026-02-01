Η ανάρτηση στα social.

Σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας εξακολουθεί να νοσηλεύεται η Σία Κοσιώνη.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ περιμένει τα αποτελέσματα των νέων ιατρικών εξετάσεων που θα κάνει, για να μάθει αν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της.

Εν αναμονή λοιπόν των αποτελεσμάτων των εξετάσεών της, η Σία Κοσιώνη το μεσημέρι της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου προχώρησε σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο instagram, στην οποία έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο Ιανουάριος ήταν μία δύσκολη χρονιά, αλλά τα καταφέραμε».

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, μεταφέρθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο και εισήχθη αμέσως στη ΜΕΘ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεράποντες γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της και αναμένεται να επανεκτιμήσουν την κατάστασή της από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου.

Στόχος της ιατρικής ομάδας είναι να διαπιστωθεί εάν η κλινική της εικόνα επιτρέπει την έκδοση εξιτηρίου, ώστε η Σία Κοσιώνη να μπορέσει να συνεχίσει την αποθεραπεία της στο σπίτι. Μέχρι τότε εξακολουθεί να βρίσκεται σε απλό θάλαμο του νοσοκομείου.