Μια νέα έρευνα υπογραμμίζει τα ισχυρά οφέλη του τσαγιού για την υγεία, προειδοποιώντας ότι το εμφιαλωμένο τσάι και το τσάι με φούσκες μπορεί να μην προσφέρουν τα ίδια οφέλη.

Πιθανότατα έχετε ακούσει ότι ροφήματα όπως το τσάι είναι καλά για εσάς, αλλά αν η αγαπημένη σας επιλογή είναι ένα εμφιαλωμένο πράσινο τσάι από το μίνι μάρκετ ή μια γλυκιά λιχουδιά τσάι με φούσκες, μπορεί να μην λαμβάνετε τα οφέλη για την υγεία που νομίζετε. Ενώ το τσάι απολαμβάνεται εδώ και χιλιάδες χρόνια και έχει μελετηθεί εκτενώς για τις δυνατότητές του στην καταπολέμηση ασθενειών, ο τρόπος παρασκευής του τσαγιού έχει μεγαλύτερη σημασία από ό,τι νομίζετε.

Όπως αναφέρει το eatingwell, οι πολυφαινόλες του τσαγιού - ειδικά οι ενώσεις που ονομάζονται κατεχίνες - θεωρούνται τα κύρια ενεργά συστατικά που ευθύνονται για τις ιδιότητες του τσαγιού που προάγουν την υγεία. Αυτά τα ισχυρά αντιοξειδωτικά έχουν συνδεθεί με την υγεία της καρδιάς και την πρόληψη του καρκίνου. Ένα τυπικό φλιτζάνι παρασκευασμένο πράσινο τσάι περιέχει 240 έως 320 χιλιοστόγραμμα κατεχινών, με την πιο μελετημένη ένωση να είναι η EGCG (επιγαλλοκατεχίνη-3-γαλλική).

Ερευνητές από την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες δημοσίευσαν πρόσφατα μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση στο Beverage Plant Research, εξετάζοντας τα στοιχεία για τα οφέλη του τσαγιού για την υγεία και εκφράζοντας ανησυχίες σχετικά με ορισμένα δημοφιλή εμπορικά προϊόντα τσαγιού. Ας αναλύσουμε τι βρήκαν.

Τι διαπίστωσε η μελέτη;

Το πιο πειστικό όφελος για την υγεία από την κατανάλωση τσαγιού, σύμφωνα με την ανασκόπηση, είναι η πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων. Μια μετα-ανάλυση 38 προοπτικών μελετών κοόρτης διαπίστωσε ότι η μέτρια κατανάλωση τσαγιού (περίπου δύο φλιτζάνια την ημέρα) μείωσε τον κίνδυνο θανάτου από όλες τις αιτίες, καρδιαγγειακές παθήσεις και καρκίνο. Για τις καρδιαγγειακές παθήσεις συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο όφελος παρατηρήθηκε σε 1,5 έως τρία φλιτζάνια ημερησίως, με συνεχή προστασία σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα πρόσληψης.

Οι ερευνητές βρήκαν επίσης ορισμένα στοιχεία ότι το τσάι μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της παχυσαρκίας και του διαβήτη τύπου 2. Πολλαπλές τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές έδειξαν ότι η κατανάλωση πράσινου τσαγιού οδήγησε σε μείωση του σωματικού βάρους και του σωματικού λίπους σε άτομα με υπερβολικό βάρος ή παχυσαρκία. Για παράδειγμα, μια μελέτη διαπίστωσε ότι η κατανάλωση τεσσάρων φλιτζανιών πράσινου τσαγιού ημερησίως για οκτώ εβδομάδες μείωσε το σωματικό βάρος, την LDL χοληστερόλη και το οξειδωτικό στρες σε άτομα με παχυσαρκία και μεταβολικό σύνδρομο.

Ωστόσο, η ανασκόπηση εξέφρασε ανησυχίες για το εμφιαλωμένο τσάι και το τσάι με φούσκες. Κατά την παρασκευή εμφιαλωμένου τσαγιού, οι κατεχίνες μπορούν να διασπαστούν λόγω της αποστείρωσης και αποθήκευσης σε υψηλή θερμοκρασία. Το πιο σημαντικό είναι ότι η παρουσία προστιθέμενων σακχάρων, σιροπιού καλαμποκιού υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη, τεχνητών γλυκαντικών και άλλων προσθέτων σε αυτά τα προϊόντα μπορεί να μειώσει ή να επισκιάσει τα οφέλη του τσαγιού για την υγεία, σημείωσαν οι ερευνητές. Το τσάι με φούσκες παρουσιάζει πρόσθετες ανησυχίες επειδή συχνά περιέχει μαργαριτάρια ταπιόκας εμποτισμένα σε διαλύματα ζάχαρης (προσθέτοντας 150 έως 200 θερμίδες ανά μερίδα) και κρέμες γάλακτος χωρίς γαλακτοκομικά προϊόντα με κορεσμένα και trans λιπαρά.

Η ανασκόπηση έχει ορισμένους περιορισμούς που πρέπει να λάβετε υπόψη. Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας σχετικά με τα οφέλη του τσαγιού για την υγεία προέρχεται από μελέτες για το πράσινο τσάι σε ασιατικούς πληθυσμούς, επομένως τα αποτελέσματα ενδέχεται να μην ισχύουν εξίσου για όλα τα είδη τσαγιού ή για όλους τους πληθυσμούς. Επιπλέον, η αυτοαναφερόμενη κατανάλωση τσαγιού σε μελέτες μπορεί να είναι ανακριβής.

Πώς εφαρμόζεται αυτό στην πραγματική ζωή;

Το συμπέρασμα εδώ είναι απλό: η παρασκευή τσαγιού στο σπίτι σας δίνει την καλύτερη ευκαιρία να αποκομίσετε τα οφέλη του για την υγεία. Όταν φτιάχνετε μόνοι σας τσάι, ελέγχετε τι περιέχεται σε αυτό - χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, χωρίς τεχνητά γλυκαντικά, χωρίς μυστηριώδη συστατικά.

Ακολουθούν μερικές πρακτικές συμβουλές για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη συνήθεια του τσαγιού σας: