Η ΕΛΜΕ Πειραιά προχωρά σε 3ωρη στάση εργασίας 11:00-14:00 για να βρεθούν οι εκπαιδευτικοί στο πλευρό των διωκόμενων συναδέλφων τους.

Σε τρίωρη στάση εργασίας προχωρούν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία του Πειραιά την Δευτέρα 23 Μαρτίου, έπειτα από απόφαση της ΟΛΜΕ, στο πλαίσιο κινητοποίησης για τη στήριξη τριών στελεχών της ΕΛΜΕ Πειραιά που οδηγούνται σε δίκη. Η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από τις 11:00 έως τις 14:00 και αφορά τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής, μετά από σχετικό αίτημα της ΕΛΜΕ Πειραιά. Η ΟΛΜΕ ζητά την απόσυρση των κατηγοριών και κάνει λόγο για ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης, καλώντας σε μαζική συμμετοχή τόσο στη στάση εργασίας όσο και στη συγκέντρωση στα δικαστήρια Πειραιά το πρωί της ίδιας ημέρας.

Ο λόγος της κινητοποίησης

Όπως σημειώνει η ΟΛΜΕ «τη μήνυση έχει καταθέσει ο ΔΙΔΕ Πειραιά ενάντια στους 4 συνδικαλιστές για μια κινητοποίηση που είχε πραγματοποιηθεί στις 30/11/2022 στα γραφεία της ΔΔΕ ενάντια στις πρώτες διώξεις εκπαιδευτικών και για μια άλλη κινητοποίηση στις 17/3/2023 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ενάντια σε διημερίδα διαφήμισης της ιδιωτικής εκπαίδευσης από την ΔΔΕ Πειραιά!». [Παράλληλα τονίζει ότι « Κάτω τα χέρια από τα σωματεία, τους λαϊκούς αγώνες και την απεργία. Να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες Καμία δίωξη σε κανέναν και καμία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, βέβαια, ότι πρόκειται για κινητοποιήσεις του σωματείου ενάντια στην αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης, τα κενά και την υποχρηματοδότηση των σχολείων, τις συνδικαλιστικές διώξεις κλπ..»

Τι θα γίνει με τα μαθήματα στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας στον Πειραιά στις 23/3

Οι μαθητές οφείλουν να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία, ωστόσο διευκρινίζεται ότι η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στη στάση εργασίας οπότε ενδεχομένως να υπάρξει και πρόωρο σχόλασμα αν προκύψουν αλλεπάλληλα κενά.

Η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει τη νέα προσπάθεια ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης στον Πειραιά. Συγκεκριμένα, σε δίκη οδηγούνται για κινητοποιήσεις τρία συνδικαλιστικά στελέχη της ΕΛΜΕ Πειραιά: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ηλίας Πατίδης, ο Ακρίτας Καλούσης μέλος του Δ.Σ. και ο Παναγιώτης Χουντής πρώην γραμματέας του ΔΣ, καθώς και ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά Μάρκος Μπεκρής. Τη μήνυση έχει καταθέσει ο ΔΙΔΕ Πειραιά ενάντια στους 4 συνδικαλιστές για μια κινητοποίηση που είχε πραγματοποιηθεί στις 30/11/2022 στα γραφεία της ΔΔΕ ενάντια στις πρώτες διώξεις εκπαιδευτικών και για μια άλλη κινητοποίηση στις 17/3/2023 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ενάντια σε διημερίδα διαφήμισης της ιδιωτικής εκπαίδευσης από την ΔΔΕ Πειραιά!

Κάτω τα χέρια από τα σωματεία, τους λαϊκούς αγώνες και την απεργία. Να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες. Καμία δίωξη σε κανέναν και καμία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, βέβαια, ότι πρόκειται για κινητοποιήσεις του σωματείου ενάντια στην αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης, τα κενά και την υποχρηματοδότηση των σχολείων, τις συνδικαλιστικές διώξεις κλπ..

Το (ανυπόστατο) κατηγορητήριο που αφορά τη κινητοποίηση στη ΔΔΕ στις 30/11/2022, περιλαμβάνει τη «διατάραξη της ομαλής λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας», εισβολή με «φωνασκίες» καθώς και υποτιθέμενες φθορές, σε μια περίοδο που ο ΔΙΔΕ αρνούνταν ακόμα και να συναντήσει το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πειραιά, να ακούσει τα αιτήματα και τα προβλήματα των εκπαιδευτικών, ενώ είχε προχωρήσει ή απειλούσε με δίωξη συναδέλφους για συνδικαλιστική δράση. Για μια κινητοποίηση στη ΔΔΕ που η ΕΛΜΕ ζητούσε συνάντηση με το ΔΙΔΕ Πειραιά για να θέσει όλα τα παραπάνω.

Για την κινητοποίηση που αφορούσε τα ιδιωτικά σχολεία προστίθενται βαριές ανυπόστατες κατηγορίες προς τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά για δήθεν πρόκληση «σωματικής βλάβης» που θα «μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο ζωής»!!

Η εξέλιξη, δυστυχώς, δεν είναι καθόλου πρωτοφανής. Εντάσσεται στο συνολικό κλίμα επίθεσης του συστήματος και των κυβερνήσεών του στα συνδικαλιστικά δικαιώματα, στο δικαίωμα στον αγώνα, την κινητοποίηση, τη διαδήλωση. Συναντιέται με όλες τις συνδικαλιστικές διώξεις που αντιμετωπίζουμε στην εκπαίδευση (παραπομπή στο πειθαρχικό για συμμετοχή στην απεργία-αποχή χιλιάδων συναδέλφων, δυνητική αργία μέλους της ΕΛΜΕ Πειραιά, ποινή σε δύο πρώην διευθυντές για συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή της ΕΛΜΕ Πειραιά κ.ά.), αλλά και το νέο αντιδραστικό πειθαρχικό πλαίσιο στο Δημόσιο, συνέχεια του προηγούμενου, με το χτύπημα των διαδηλώσεων, τις συλλήψεις μαθητών και φοιτητών, τις διαγραφές φοιτητών, τη κήρυξη απεργιών σαν παράνομες κλπ..

Όλα αυτά σε μια περίοδο που μεγαλώνει συνεχώς η πολεμική εμπλοκή της χώρας και θέλουν εμάς τους εκπαιδευτικούς να μην μιλάμε, να μη διεκδικούμε, να διδάσκουμε ως φυσικά φαινόμενα και αιώνια το τσάκισμα των δικαιωμάτων μας και τη μόρφωση των μαθητών/τριών μας, να θυσιάζουμε τις ανάγκες μας και τις ίδιες τις ζωές μας για τα κέρδη.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ. καταγγέλλει τη νέα προσπάθεια ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης. Απαιτούμε την αθώωση των 4 συνδικαλιστών.

Στηρίζει την κινητοποίηση της ΕΛΜΕ Πειραιά στα δικαστήρια του Πειραιά (Σκουζέ 3-5) στις 23/3 στις 8:30 π.μ. και για το λόγο αυτό κηρύσσει, για τα σχολεία του Πειραιά, μετά από αίτημα της ΕΛΜΕ, 3ωρη στάση εργασίας 11:00-14:00:

Η τρομοκρατία δεν θα περάσει – του λαού η πάλη θα τη σπάσει! Οι αγώνες θα νικήσουν!

Να σταματήσει τώρα κάθε δίωξη, να αποσυρθούν οι κατηγορίες. Να μην ασκηθεί καμία πειθαρχική δίωξη.

Όχι στο νέο πειθαρχικό δίκαιο.