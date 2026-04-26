Οι λεπτομέρειες που πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι των εξετάσεων για την εισαγωγή στα Ωνάσεια Σχολεία - Πώς βαθμολογούνται τα θέματα.

Στην «μάχη» των εξετάσεων για την εισαγωγή στα Ωνάσεια Σχολεία ρίχνονται σήμερα 3.945 υποψήφιοι για τις 1.786 θέσεις για την νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία αποτελούν έναν νέο θεσμό στην ελληνική εκπαίδευση, ο οποίος έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο συνδυασμός σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, έμφασης στις δεξιότητες και οργανωμένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος τα καθιστά ελκυστική επιλογή για πολλούς μαθητές.

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία εισαγωγής καλούνται να ανταποκριθούν σε δοκιμασίες που αξιολογούν τόσο τις γνώσεις όσο και τις δεξιότητές τους. Η εξέταση επικεντρώνεται κυρίως στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά, με στόχο να αναδειχθεί η ικανότητα κατανόησης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων. Δεν πρόκειται για εξετάσεις αποστήθισης, αλλά για μια διαδικασία που επιδιώκει να αναδείξει τον τρόπο σκέψης των μαθητών.

Η αυξημένη συμμετοχή των υποψηφίων για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για έναν θεσμό που κερδίζει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, προσφέροντας ένα σύγχρονο και απαιτητικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που στοχεύει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων.

Η φοίτηση θα είναι δωρεάν και τα ΔΗΜ.Ω.Σ. θα ακολουθούν το πρόγραμμα των Πρότυπων Σχολείων, δίνοντας έμφαση στις Ανθρωπιστικές, Θετικές και Κοινωνικές Επιστήμες, στις Καλές Τέχνες, στην Ψηφιακή Παιδεία και στη Συναισθηματική και Κοινωνική Νοημοσύνη. Για την επίτευξη των στόχων, εκτός από το ωρολόγιο πρόγραμμα που ισχύει για τα Πρότυπα Σχολεία, λειτουργούν Όμιλοι και Σύνολα, με πρόσθετα αντικείμενα στις Θετικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στις Γλώσσες, στην Τέχνη, στον Πολιτισμό και στον Αθλητισμό. Στους Ομίλους πραγματοποιούνται καινοτόμες δράσεις, ενισχυτική διδασκαλία και προετοιμασία για τις Πανελλήνιες. Παρά τις ομοιότητές τους με τα Πρότυπα Σχολεία, το δίκτυο των ΔΗΜ.Ω.Σ. διαμορφώνει έναν νέο τύπο δημόσιου σχολείου με κοινωνικό χαρακτήρα, που δίνει περισσότερες ευκαιρίες πρόσβασης σε σύγχρονα και αναβαθμισμένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα σε μαθητές περιοχών που αντιμετωπίζουν σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Για τον λόγο αυτόν προβλέπεται ότι τουλάχιστον το 40-60% των μαθητών του κάθε ΔΗΜ.Ω.Σ. προέρχεται από το δημοτικό διαμέρισμα στο οποίο βρίσκεται.

Εξετάσεις για τα Ωνάσεια Σχολεία: Η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Όπως σημειώνεται οι υποψήφιοι καλούνται να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί με την ώρα προσέλευσης καθώς υποχρεούνται να εισέρχονται στο Εξεταστικό Κέντρο τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας, έως τις 9:00 π.μ., οπότε και κλείνει η είσοδος του Εξεταστικού Κέντρου. Η ώρα έναρξης της γραπτής δοκιμασίας είναι 10:00 π.μ ενώ η αποχώρηση επιτρέπεται 1 ώρα μετά την έναρξη της εξέτασης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι μαθητές

- Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (για υποψηφίους άνω των 12 ετών).

- Δήλωση ταυτοπροσωπίας από ΚΕΠ (για υποψηφίους κάτω των 12 ετών).

- Εκτυπωμένη αίτηση συμμετοχής.

- Μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας, γεωμετρικά όργανα, νερό.

Απαγορεύεται η χρήση:

- Διορθωτικού υγρού ή γόμας.

- Αριθμομηχανών.

- Κινητών τηλεφώνων & smart watches (παραδίδονται απενεργοποιημένα)

Η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας είναι 150 λεπτά για τα Δημόσια Ωνάσεια Γυμνάσια και 180 λεπτά για τα Δημόσια Ωνάσεια Λύκεια. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει πρόβλεψη επιπλέον 45 λεπτών για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ωνάσεια Σχολεία: Τα εξεταζόμενα μαθήματα και ο τρόπος βαθμολόγησης

Για την εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία το σύνολο των ερωτήσεων είναι 50, 25 για τα Μαθηματικά και 25 για την κατανόηση κειμένου της Ελληνικής Γλώσσας. Όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής. Όλες οι ερωτήσεις σε κάθε γνωστικό αντικείμενο έχουν 4 πιθανές απαντήσεις. Η κάθε σωστή απάντηση μοριοδοτείται με 2 μονάδες.

Τα θέματα των εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων τίθενται υπό τη μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου πολλαπλής επιλογής με μια ορθή απάντηση, οι οποίες μπορεί να συνοδεύονται από σχετικό βοηθητικό υλικό, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τους υποψηφίους για να απαντήσουν.

Η επιλογή της απάντησης ανά ερώτηση σημειώνεται από τον υποψήφιο μαθητή ή τη μαθήτρια σε ειδικό απαντητικό φύλλο.