Δείτε το νέο βίντεο κλιπ της Evangelia.

Η Evangelia μας εκπλήσσει θετικά για ακόμα μία φορά καθώς διασκευάζει το παραδοσιακό τραγούδι «Ένα Νερό Κυρά Βαγγελιώ» και επιστρέφει δυναμικά με το νέο της single «ÉNA NERÓ»!

Ένα κομμάτι που συνδυάζει τη σύγχρονη pop αισθητική με στοιχεία της ελληνικής μουσικής παράδοσης, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που φέτος το καλοκαίρι θα ακουστεί παντού.

Με τη ανεπανάληπτη ενέργεια και τη καλλιτεχνική της ταυτότητα, η Evangelia δίνει νέα πνοή σε παραδοσιακές αναφορές, μεταφέροντάς τες στο σήμερα μέσα από έναν σύγχρονο & pop ήχο.

Τη μουσική υπογράφουν οι Evangelia, Jay Stolar, Jordan Palmer, Daphne Lawrence, Ripen, DISPLAY ενώ τους στίχους συνυπογράφουν οι Evangelia, Daphne Lawrence, Ripen, DISPLAY.

{https://www.youtube.com/watch?v=vI5bkdJSmEE}

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Μαζί με την κυκλοφορία του τραγουδιού, η Evangelia παρουσιάζει στο κοινό της και το επίσημο music video, ένα ιδιαίτερα καλαίσθητο και κινηματογραφικό οπτικοακουστικό video που ξεχωρίζει για τη vintage αισθητική, το χιούμορ και το χολιγουντιανό αέρα του!

Τη δημιουργική επιμέλεια του video ανέλαβαν οι Kassandra Powell και Χριστίνα Προμπονά, με την Kassandra Powell να υπογράφει τόσο την ιστορία όσο και τη σκηνοθεσία. Στο πλευρό της Evangelia πρωταγωνιστεί ο Neil G. Stephens στον ρόλο του «Μήτσου», ενώ η κινησιολογία και η χορογραφία φέρουν την υπογραφή της Χριστίνας Προμπονά.

Με το «ÉNA NERÓ», η Evangelia συνεχίζει να χτίζει τη δική της ξεχωριστή μουσική πρόταση, γεφυρώνοντας δημιουργικά το ελληνικό στοιχείο με τον σύγχρονο διεθνή pop ήχο και χαρίζοντας στο κοινό ακόμη μία κυκλοφορία που αναμένεται να ξεχωρίσει αυτό το καλοκαίρι!