«Σούπερ Ήρωες» - Από Δευτέρα 15 έως Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 20:00.
Δευτέρα 15 Ιουνίου – Επεισόδιο 29
Ο Βαγγέλης, ο άντρας της Έφης, επιστρέφει για να φτιάξει τα ηλεκτρικά της αποθήκης και για έναν ανεξήγητο λόγο δείχνει ανησυχητικά μεγάλη συμπάθεια στον Σπύρο. Στα ταμεία, ο Δημήτρης λανσάρει πειραματικά μια ουρά για να εξυπηρετούνται πιο αργά οι μοναχικοί πελάτες που θέλουν να πιάσουν την κουβέντα. Και παραδόξως, διαλέγει ως υπεύθυνη την Έφη.
Παράλληλα, ο Περικλής κλείνει τα 45 και ετοιμάζει έξοδο στα μπουζούκια, μόνο που κανείς από τους συναδέλφους του δεν θέλει να πάει. Στο μανάβικο, ο Αντώνης και η Ρένα έχουν αρχίσει να μένουν μαζί και η συγκατοίκησή τους είναι πολύ καλή… για να είναι αληθινή.
Guest: Θανάσης Δόβρης
{https://www.youtube.com/watch?v=FW64-Ez1Fbg}
Τρίτη 16 Ιουνίου – Επεισόδιο 30
Ο Δημήτρης βάζει κανόνα να μην χρησιμοποιεί το προσωπικό του ΣΟΥΠΕΡ κινητά εν ώρα εργασίας. Όμως τελικά, πέφτει ο ίδιος στην παγίδα του. Παράλληλα, ο Μάγκνους έρχεται να επιτηρήσει το μανάβικο και όταν καταφθάνει και ο Ιάκωβος... η Ρένα βρίσκεται μπλεγμένη σε ένα ερωτικό τρίγωνο.
Στα ταμεία, η Σταυρούλα ετοιμάζεται για ένα οικογενειακό τραπέζι με το σόι του Ζαχαρία, όμως εκείνος δεν δείχνει και τόσο πρόθυμος να πάει.
Τέλος, ο Σπύρος προβληματίζεται για το πώς θα πει στην Έφη ότι ο Βαγγέλης την απατάει και καταλήγει να κάνει ψώνια μαζί της για τον ίδιο τον Βαγγέλη.
Guest: Θοδωρής Κατσαφάδος, Λένα Ζευγαρά, Κώστας Καζάκας, Ολυμπία Δεδοπούλου
Τετάρτη 17 Ιουνίου – Επεισόδιο 31
Τα πρώτα σύννεφα έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στη συγκατοίκηση Αντώνη και Ρένας. Και γίνονται ακόμα χειρότερα όταν το σκάει από το σπίτι... ο Μανούσος! Μετά την αποκάλυψη ότι απατάει την Έφη, ο Βαγγέλης επιστρέφει στα ταμεία του μαγαζιού και προσπαθεί να την κερδίσει ξανά με κάθε τρόπο.
Παράλληλα, ο Δημήτρης προσπαθεί να κάνει τη Χαριστέλλα να νιώσει λίγο καλύτερα για τον πατέρα της… πήζοντάς την στη δουλειά. Στην αποθήκη, ο υπεύθυνος τροφοδοσίας όλης της αλυσίδας έρχεται να κάνει επιθεώρηση στον Ζαχαρία. Κι ενώ ο Ζαχαρίας δείχνει τον καλύτερο του εαυτό, ο υπεύθυνος μάλλον δεν είναι και τόσο καλός...
Guest: Θανάσης Δόβρης