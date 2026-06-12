Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς «Σούπερ Ήρωες».

«Σούπερ Ήρωες» - Από Δευτέρα 15 έως Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 20:00.

Δευτέρα 15 Ιουνίου – Επεισόδιο 29

Ο Βαγγέλης, ο άντρας της Έφης, επιστρέφει για να φτιάξει τα ηλεκτρικά της αποθήκης και για έναν ανεξήγητο λόγο δείχνει ανησυχητικά μεγάλη συμπάθεια στον Σπύρο. Στα ταμεία, ο Δημήτρης λανσάρει πειραματικά μια ουρά για να εξυπηρετούνται πιο αργά οι μοναχικοί πελάτες που θέλουν να πιάσουν την κουβέντα. Και παραδόξως, διαλέγει ως υπεύθυνη την Έφη.

Παράλληλα, ο Περικλής κλείνει τα 45 και ετοιμάζει έξοδο στα μπουζούκια, μόνο που κανείς από τους συναδέλφους του δεν θέλει να πάει. Στο μανάβικο, ο Αντώνης και η Ρένα έχουν αρχίσει να μένουν μαζί και η συγκατοίκησή τους είναι πολύ καλή… για να είναι αληθινή.

Guest: Θανάσης Δόβρης

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=FW64-Ez1Fbg}

Τρίτη 16 Ιουνίου – Επεισόδιο 30

Ο Δημήτρης βάζει κανόνα να μην χρησιμοποιεί το προσωπικό του ΣΟΥΠΕΡ κινητά εν ώρα εργασίας. Όμως τελικά, πέφτει ο ίδιος στην παγίδα του. Παράλληλα, ο Μάγκνους έρχεται να επιτηρήσει το μανάβικο και όταν καταφθάνει και ο Ιάκωβος... η Ρένα βρίσκεται μπλεγμένη σε ένα ερωτικό τρίγωνο.

Στα ταμεία, η Σταυρούλα ετοιμάζεται για ένα οικογενειακό τραπέζι με το σόι του Ζαχαρία, όμως εκείνος δεν δείχνει και τόσο πρόθυμος να πάει.

Τέλος, ο Σπύρος προβληματίζεται για το πώς θα πει στην Έφη ότι ο Βαγγέλης την απατάει και καταλήγει να κάνει ψώνια μαζί της για τον ίδιο τον Βαγγέλη.

Guest: Θοδωρής Κατσαφάδος, Λένα Ζευγαρά, Κώστας Καζάκας, Ολυμπία Δεδοπούλου

Τετάρτη 17 Ιουνίου – Επεισόδιο 31

Τα πρώτα σύννεφα έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στη συγκατοίκηση Αντώνη και Ρένας. Και γίνονται ακόμα χειρότερα όταν το σκάει από το σπίτι... ο Μανούσος! Μετά την αποκάλυψη ότι απατάει την Έφη, ο Βαγγέλης επιστρέφει στα ταμεία του μαγαζιού και προσπαθεί να την κερδίσει ξανά με κάθε τρόπο.

Παράλληλα, ο Δημήτρης προσπαθεί να κάνει τη Χαριστέλλα να νιώσει λίγο καλύτερα για τον πατέρα της… πήζοντάς την στη δουλειά. Στην αποθήκη, ο υπεύθυνος τροφοδοσίας όλης της αλυσίδας έρχεται να κάνει επιθεώρηση στον Ζαχαρία. Κι ενώ ο Ζαχαρίας δείχνει τον καλύτερο του εαυτό, ο υπεύθυνος μάλλον δεν είναι και τόσο καλός...

Guest: Θανάσης Δόβρης