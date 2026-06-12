Απόψε στις 23:00 το νέο επεισόδιο της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - 69ο Επεισόδιο

Η Μελισσάνθη νιώθει εγκλωβισμένη στα συναισθήματά της, η Ιουλία ψάχνει κάθε τρόπο να βοηθήσει τον Φωκά, η Ασπασία και ο Σταύρος πάνε ένα οικογενειακό ταξίδι για χάρη της Στέλλας, η Πολυξένη υποκύπτει στο φλερτ του Θαλή και η Μαγδαληνή μπαίνει σε σκέψεις μετά από μία συζήτηση με τον Αλέξανδρο.

Η Ασπασία έρχεται αντιμέτωπη με τις εντάσεις μέσα στην οικογένεια, καθώς η σχέση της με τη Θοδώρα δοκιμάζεται και μια προσπάθεια να περάσουν χρόνο όλοι μαζί φέρνει στην επιφάνεια φόβους και ανείπωτες σκέψεις.

Η Μελισσάνθη πιέζεται από εξελίξεις που αφορούν τόσο το Ίδρυμα όσο και την προσωπική της ζωή, ενώ μια δύσκολη συζήτηση την φέρνει αντιμέτωπη με συναισθήματα που προσπαθεί να κρατήσει υπό έλεγχο.

{https://www.youtube.com/watch?v=TeLOnrF_XfE}

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Η Πολυξένη βρίσκεται ανάμεσα σε επαγγελματικές απαιτήσεις και προσωπικές αμφιβολίες, καθώς η δημόσια αποτίμηση της δουλειάς της και μια φορτισμένη συζήτηση με κοντινό της πρόσωπο την κάνουν να νιώθει πιο εκτεθειμένη απ’ όσο θα ήθελε.

Η Μαγδαληνή έρχεται σε επαφή με μια πρόταση που αγγίζει την προσωπική και επαγγελματική της ταυτότητα, νιώθοντας ταυτόχρονα κολακευμένη και αμήχανη απέναντι σε όσα της ανοίγονται. Η Ιουλία συγκρούεται ανοιχτά με τον Κολιοπάνο και επιστρέφει στο σπίτι πιο αποφασισμένη αλλά και πιο ανήσυχη, καθώς νέες σκέψεις για τον τρόπο που μπορεί να εξελιχθεί η υπόθεση του Φωκά αρχίζουν να διαμορφώνονται στο οικογενειακό περιβάλλον.

Η Ιουλία και ο Αργύρης λογομαχούν για τον Φωκά:

{https://www.youtube.com/watch?v=iMUllYazfzU}

Η Μελισσάνθη αναπολεί τις ξέγνοιαστες μέρες της στο ποτάμι:

{https://www.youtube.com/watch?v=yQIrHTyzv4I}

Η Μαγδαληνή καλύπτει τον πεθερό της στον Οδυσσέα:

{https://www.youtube.com/watch?v=zJ-1XNgrj78}

Κάθε Δευτέρα – Τετάρτη στις 23:30, Πέμπτη στις 22:00 με διπλό επεισόδιο και Παρασκευή στις 23:00.