«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - 69ο Επεισόδιο
Η Μελισσάνθη νιώθει εγκλωβισμένη στα συναισθήματά της, η Ιουλία ψάχνει κάθε τρόπο να βοηθήσει τον Φωκά, η Ασπασία και ο Σταύρος πάνε ένα οικογενειακό ταξίδι για χάρη της Στέλλας, η Πολυξένη υποκύπτει στο φλερτ του Θαλή και η Μαγδαληνή μπαίνει σε σκέψεις μετά από μία συζήτηση με τον Αλέξανδρο.
Η Ασπασία έρχεται αντιμέτωπη με τις εντάσεις μέσα στην οικογένεια, καθώς η σχέση της με τη Θοδώρα δοκιμάζεται και μια προσπάθεια να περάσουν χρόνο όλοι μαζί φέρνει στην επιφάνεια φόβους και ανείπωτες σκέψεις.
Η Μελισσάνθη πιέζεται από εξελίξεις που αφορούν τόσο το Ίδρυμα όσο και την προσωπική της ζωή, ενώ μια δύσκολη συζήτηση την φέρνει αντιμέτωπη με συναισθήματα που προσπαθεί να κρατήσει υπό έλεγχο.
{https://www.youtube.com/watch?v=TeLOnrF_XfE}
Η Πολυξένη βρίσκεται ανάμεσα σε επαγγελματικές απαιτήσεις και προσωπικές αμφιβολίες, καθώς η δημόσια αποτίμηση της δουλειάς της και μια φορτισμένη συζήτηση με κοντινό της πρόσωπο την κάνουν να νιώθει πιο εκτεθειμένη απ’ όσο θα ήθελε.
Η Μαγδαληνή έρχεται σε επαφή με μια πρόταση που αγγίζει την προσωπική και επαγγελματική της ταυτότητα, νιώθοντας ταυτόχρονα κολακευμένη και αμήχανη απέναντι σε όσα της ανοίγονται. Η Ιουλία συγκρούεται ανοιχτά με τον Κολιοπάνο και επιστρέφει στο σπίτι πιο αποφασισμένη αλλά και πιο ανήσυχη, καθώς νέες σκέψεις για τον τρόπο που μπορεί να εξελιχθεί η υπόθεση του Φωκά αρχίζουν να διαμορφώνονται στο οικογενειακό περιβάλλον.
Η Ιουλία και ο Αργύρης λογομαχούν για τον Φωκά:
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Η Μελισσάνθη αναπολεί τις ξέγνοιαστες μέρες της στο ποτάμι:
{https://www.youtube.com/watch?v=yQIrHTyzv4I}
Η Μαγδαληνή καλύπτει τον πεθερό της στον Οδυσσέα:
{https://www.youtube.com/watch?v=zJ-1XNgrj78}
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