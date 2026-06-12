Σαν σήμερα το 2017 έφυγε από τη ζωή η Καίτη Παπανίκα. Το αφιέρωμα τη Φίνος Φιλμ.

Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή η Καίτη Παπανίκα στις 12 Ιουνίου του 2017, έχοντας αφήσει το δικό της στίγμα σε μερικές από τις πιο γνωστές και διαχρονικές ταινίας του ασπρόμαυρου κινηματογράφου και της Φίνος Φιλμ.

Η ηθοποιός, είχε δραστηριοποιηθεί ενεργά στο θέατρο και έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής την δεκαετία του 1960, ενώ μία από τις πιο γνωστές της παρουσίες στον κινηματογράφο ήταν ο ρόλος της στην ταινία «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», όπου υποδύθηκε την τσαχπίνα Γαλλίδα, Ρενέ.

Σήμερα, η Φίνος Φιλμ, θυμάται την Καίτη Παπανίκα μέσα από ένα βίντεο αφιέρωμα στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί μερικές από τις πιο διαχρονικές τις εμφανίσεις.

Στην ανάρτηση η εταιρεία παραγωγής την χαρακτηρίζει ως «μυστηριώδη, σαγηνευτική με φυσική κομψότητα» ηθοποιό. Αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Σαγηνευτική, μυστηριώδης, με φυσική κομψότητα, η Καίτη Παπανίκα κατάφερε να κινηθεί με άνεση από την κωμωδία στο δράμα, αφήνοντας έντονο το στίγμα της σε μια καριέρα 50 χρόνων.

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Με την Φίνος Φιλμ γύρισε τρεις ταινίες που την ωρίμασαν υποκριτικά και την έκαναν γνωστή στο ευρύ κοινό: «Όλγα Αγάπη μου», «Πολύ Αργά για Δάκρυα» και «Μια Ιταλίδα απ’ την Κυψέλη», ενσαρκώνοντας την τσαχπίνα Γαλλίδα στο πλάι του Γιάννη Βογιατζή.

{https://www.instagram.com/p/DZeZpbeDvei/?hl=el}

Ιδιαίτερα ξεχωριστή υπήρξε και η παρουσία της στο «Πολύ Αργά για Δάκρυα», όπου στον ρόλο της τραγουδίστριας Βέτας κλέβει την παράσταση, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Διψασμένο Παλικάρι», σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές κινηματογραφικές στιγμές της.

Σήμερα την θυμόμαστε μέσα από τον φακό της FF».