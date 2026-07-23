Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από όταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή.

Σαν σήμερα πριν από τριάντα χρόνια η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή έχοντας δώσει ισχυρή μάχη με την υγεία της.

Η σπουδαία η ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της καριέρας της κατάφερε να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο, κατακτώντας πολύ γρήγορα τον τίτλο της «εθνικής σταρ».

Η προσωπική της ζωή, ο γάμος της με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, το ταλέντο της και οι ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστούσε ήταν πάντοτε θέμα προς συζήτηση, με τη μνήμη της να παραμένει ανεξίτηλη μέχρι και σήμερα.

Γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου του 1934 στο Μαρούσι και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το 1950, κάνει το ντεμπούτο της στον ασπρόμαυρο κινηματογράφο και έκτοτε συμμετείχε σε τουλάχιστον 42 ταινίες με πολλές από αυτές να θεωρούνται πλέον κλασικές.

Το 1960, τιμήθηκε με το βραβείο του Α’ Γυναικείου Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, ωστόσο, εκτός από τον κινηματογράφο είχε σημαντική παρουσία και στο θεατρικό σανίδι.

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Η προσωπική της ζωή απασχόλησε έντονα τα μέσα ενημέρωσης της εποχής, ιδιαίτερα ο γάμος της με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, με τον οποίο απέκτησαν έναν γιο, τον Γιάννη Παπαμιχαήλ.

Στις 23 Ιουλίου του 1996, σε ηλικία μόλις 62 ετών, έφυγε από τη ζωή, και παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει τριάντα χρόνια από τότε, το όνομά της παραμένει στην επικαιρότητα.

Φίνος Φιλμ – Το αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη

Με αφορμή τα τριάντα χρόνια από την ημέρα του θανάτου της, η Φίνος Φιλμ προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη της και την παρουσία της στο χώρο της υποκριτικής.

Το σχετικό απόσπασμα περιλαμβάνει εικόνες από τον πρώτο της ρόλο ως «Αστέρω», μέχρι και τον τελευταίο ως η «Μαρία της Σιωπής».

«30 χρόνια χωρίς την Αλίκη σήμερα. Ήταν τέτοιο το αποτύπωμα που άφησε, που μάλλον δεν θα σβήσει όσες δεκαετίες και αν περάσουν. Αυτή την «αθανασία» εύχονται άλλωστε οι περισσότεροι καλλιτέχνες μέσα από το πέρασμα τους και η Αλίκη σίγουρα το κατάφερε.

Σήμερα την θυμόμαστε μέσα από ένα αφιέρωμα που ξεκινάει από τον πρώτο της ρόλο στην Φίνος Φιλμ ως «Αστέρω» το 1959 και ολοκληρώνεται το 1973 με την ταινία «Η Μαρία της Σιωπής» που σηματοδοτεί και την τελευταία της ταινία στην FF».

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