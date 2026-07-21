Η σπάνια φωτογραφία από τα γενέθλια της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από όταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και το θεατρικό σανίδι.

Η σπουδαία ηθοποιός, πέθανε τον Ιούλιου του 1996, λίγες μόλις ημέρες μετά από τα γενέθλιά της, ωστόσο η μνήμη της και οι διαχρονικές της ατάκες συνεχίζουν να έχουν μία ξεχωριστή θέση στην συνείδηση των ανθρώπων.

Χθες, Δευτέρα 20 Ιουλίου, τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη της, με καλλιτέχνες και συγγενικά της πρόσωπα να δίνουν το παρών στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, η ηθοποιός Άντζελα Γκερέκου, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μία σπάνια, κοινή τους φωτογραφία.

Στο στιγμιότυπο απαθανατίζονται οι δύο γυναίκες να στέκονται η μία δίπλα στην άλλη και να χαμογελούν στον φακό της κάμερας. Όπως μάλιστα αποκάλυψε η ηθοποιός, η φωτογραφία τραβήχτηκε στα γενέθλια της Αλίκης Βουγιουκλάκη:

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«Ανήμερα του Προφήτη Ηλία 30 χρόνια πριν, η πολυαγαπημένη Αλίκη ταξίδεψε στο Φως! Η ζωή με έφερε κοντά της κ για μια ολόκληρη σεζόν ταξιδέψαμε σε όλη την Ελλάδα με την παράσταση «ΠΕΠΣΥ». Εδώ στα γενέθλια της πανέμορφη κ απαστράπτουσα!! Σου εύχομαι αιώνιο γαλήνιο ταξίδι!!!! Σε θυμάμαι πάντα με αγάπη!».

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Αλίκη Βουγιουκλάκη - Η ανάρτηση του Γιάννη Παπαμιχαήλ

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ο γιος της εθνικής σταρ, ανήρτησε μία ξεχωριστή δημοσίευση στα social media, παραθέτοντας ορισμένες από τις σκέψεις του, τριάντα χρόνια μετά από την απώλεια της μητέρας του.

«Για άλλη μια χρονιά ήρθα σήμερα κοντά σου. Στάθηκα σιωπηλά δίπλα σου, εκεί όπου αναπαύεσαι. Φέτος συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από τότε που έφυγες κι όμως υπάρχουν στιγμές που η απουσία σου μοιάζει ακόμη αδιανόητη.

Δεν έφερα πολλά λόγια. Τα αγαπημένα σου λουλούδια και μια σκέψη, μια προσευχή και την αγάπη που ο χρόνος δεν μπόρεσε ποτέ να μικρύνει. Μου λείπεις, μα σε νιώθω πάντα δίπλα μου. Δε θα ξεχάσω ποτέ τα τελευταία λόγια που μου είπες. Σ αγαπώ».

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