Η άτυπη κόντρα των δύο πρωταγωνιστριών για έναν ρόλο στην Φίνος Φιλμ.

Μία άτυπη κόντρα μεταξύ της Μάρως Κοντού και της Αλίκης Βουγιουκλάκη μονοπωλούσε το ενδιαφέρον των εφημερίδων της εποχής του 1960, με τις φήμες να θέλουν τις δύο γυναίκες έτοιμες να συμπρωταγωνιστήσουν σε μεγάλη παραγωγή της Φίνος Φιλμ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή της ως προς αυτό το ενδεχόμενο.

Οι φήμες τις εποχής θέλουν την εθνική σταρ να ζητά από το Φίνο να καταλήξει σε μία από τις δύο πρωταγωνίστριες, καθώς «δύο ξανθιές σε μία ταινία δεν χωράνε. Ή αυτή ή εγώ», λέγεται ότι είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Τον ρόλο τον ενσάρκωσε τελικά η Αλίκη Βουγιουκλάκη με την Μάρω Κοντού να προχωράει τα επαγγελματικά της βήματα και να συνεργάζεται με μία νέα εταιρεία παραγωγής.

Τότε ήταν που η Μάρω Κοντού γύρισε την ταινία «Μία Ιταλίδα από την Κυψέλη», το 1968, σημειώνοντας σημαντική εμπορική επιτυχία.

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Έπειτα από την άτυπη αυτή κόντρα των σπουδαίων γυναικών, η Κοντού είχε δηλώσει ότι δεν είδε ποτέ ξανά ταινία της Φίνος Φιλμ.

Παρά την άτυπη κόντρα τους, οι δύο γυναίκες παραμένουν στις μνήμες των ανθρώπων ως δύο από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού κινηματογράφου.

Οι συμμετοχές τους σε ταινίες είναι αναρίθμητες, με την κάθε μία να σημειώνει σημαντικά βήματα στην καριέρα της.