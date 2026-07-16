Αρκέτες πιθανότητες συγκεντρώνει το σενάριο αύξησης του επιδόματος 300 ευρώ που αναμένεται να δοθεί στους συνταξιούχους τον Νοέμβριο.

Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε περίπου 1,7 εκατομμύρια συνταξιούχους, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι, το ποσό της ενίσχυσης αναμένεται να αυξηθεί από τα 300 ευρώ στα 350 έως και 400 ευρώ, προσφέροντας μεγαλύτερη οικονομική ανάσα στους δικαιούχους.

Ωστόσο, η τελική απόφαση δεν έχει ακόμη «κλειδώσει», καθώς θα εξαρτηθεί από την πορεία της οικονομίας και των δημοσιονομικών μεγεθών μετά το τέλος του καλοκαιριού. Εφόσον τα φορολογικά έσοδα και το πρωτογενές πλεόνασμα κινηθούν υψηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις, η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει στην καταβολή αυξημένης ενίσχυσης, αξιοποιώντας τον επιπλέον δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί.

Δικαιούχοι

Η συγκεκριμένη παρέμβαση στοχεύει κυρίως στη στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων, οι οποίοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις από το αυξημένο κόστος ζωής. Δικαιούχοι της ενίσχυσης θα είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τον Δεκέμβριο του 2025. Εξαίρεση προβλέπεται για όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας, καθώς για τη συγκεκριμένη κατηγορία το ηλικιακό όριο παραμένει στα 60 έτη.

Παράλληλα, εξακολουθούν να ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για άγαμους, χήρους και χήρες απαιτείται ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ και συνολική αξία ακίνητης περιουσίας έως 300.000 ευρώ. Για έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα αντίστοιχα όρια διαμορφώνονται στις 35.000 ευρώ ετήσιου εισοδήματος και στις 400.000 ευρώ ακίνητης περιουσίας.

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Οι τελικές ανακοινώσεις αναμένονται κατά πάσα πιθανότητα στη ΔΕΘ, όταν θα υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία της οικονομίας και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Μέχρι τότε, το επικρατέστερο σενάριο παραμένει η αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης, χωρίς όμως να αποκλείονται αλλαγές ανάλογα με τις οικονομικές εξελίξεις.