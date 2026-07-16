Αύξηση του προϋπολογισμού και πάραταση στις αιτήσεις για το «Κινούμαι ηλεκτρικά 3».

Με την έκδοση σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 115362/14.07.2026 (Β΄ 4349), αυξάνεται κατά 10 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά - γ' κύκλος», ο οποίος πλέον ανέρχεται σε 76 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων.

Προσοχή! Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι εξαντληθούν νωρίτερα.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, «η αύξηση του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει την πρόθεση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης "Κινούμαι Ηλεκτρικά" με νέους χρηματοδοτικούς πόρους» .