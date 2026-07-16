Μετά το Κατάρ, ο Νίκος Δένδιας επισκέπτεται την Αυστραλία.

Επίσκεψη στο Κατάρ πραγματοποίησε ο Νίκος Δένδιας, όπου συναντήθηκε με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Επικρατείας για τις Αμυντικές Υποθέσεις, Σαούντ Μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θανί.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στην περιοχή και οι επιπτώσεις τους στην ασφάλεια και την ειρήνη, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας. Επίσης, αξιολογήθηκε η «σημαντική πρόοδος» στην ενδυνάμωση των διμερών αμυντικών σχέσεων.

Νωρίτερα, ο Νίκος Δένδιας έγινε δεκτός από τον εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό και εξέφρασε εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης ειλικρινή συλλυπητήρια για την απώλεια του σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θανί, «ενός ηγέτη που σφράγισε με το όραμα και το έργο του τη σύγχρονη ιστορία» της χώρας.

{https://x.com/NikosDendias/status/2077460790169292846}

Μετά το Κατάρ, στην Αυστραλία ο Δένδιας

Ο Νίκος Δένδιας στη συνέχεια επισκέπτεται το Σίδνεϊ. Στην Αυστραλία θα έχει επαφές με στελέχη ερευνητικών ιδρυμάτων, ακαδημαϊκών φορέων και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις νέες τεχνολογίες στον τομέα της Άμυνας.

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Επίσης, θα συναντηθεί με μέλη της ομογένειας και θα συμμετάσχει σε συζήτηση για την Ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

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