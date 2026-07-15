Η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρό, σύγχρονο και εξωστρεφές δημόσιο πανεπιστήμιο, τόνισε ο Ανδρουλάκης.

«Για εμάς, η Παιδεία αποτελεί δημόσιο αγαθό, κοινωνικό δικαίωμα, θεσμό Δημοκρατίας και τον ισχυρότερο μηχανισμό κοινωνικής κινητικότητας», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, προσθέτοντας πως για αυτό το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ένα «νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την Παιδεία.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας σε σχετική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως η Παιδεία αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Στην τοποθέτησή του, άσκησε αυστηρή κριτική στη κυβέρνηση, αναφέροντας ότι έπειτα από επτά χρόνια έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της: λιγότερη δημόσια επένδυση, μεγαλύτερη επιβάρυνση της οικογένειας, διοικητικός συγκεντρωτισμός, διαρκής νομοθετική αναστάτωση και ολοένα περισσότερες ιδιωτικές διαδρομές για όσους μπορούν να πληρώσουν.

«Πρόκειται για βαθιά συντηρητική πολιτική που αντιμετωπίζει την εκπαίδευση ως αγορά υπηρεσιών, το σχολείο ως μηχανισμό συμμόρφωσης και τον μαθητή ως πελάτη ενός συστήματος πολλών ταχυτήτων», υπογράμμισε.

«Εμείς απαντάμε διαφορετικά. Η Παιδεία είναι δημόσιο αγαθό, δύναμη ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας, θεμέλιο της Δημοκρατίας και βασική προϋπόθεση για μια σύγχρονη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα. Γι’ αυτό και η σύγκρουση που έχουμε μπροστά μας δεν αφορά απλώς διαφορετικούς νόμους ή επιμέρους μέτρα. Αφορά δύο διαφορετικούς δρόμους για τη χώρα», συνέχισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ανδρουλάκης: Μεγαλοπρεπές και πανάκριβο φιάσκο της ΝΔ η πανεπιστημιακή αστυνομία

Οι βαθύτερες εκπαιδευτικές και ψηφιακές ανισότητες υπονομεύουν την ποιότητα του εργατικού δυναμικού της χώρας και η κυβέρνηση πορεύεται χωρίς σχέδιο, επεσήμανε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

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«Αυτό φάνηκε με τον πιο εμβληματικό τρόπο στην υπόθεση της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Το ΠΑΣΟΚ εξαρχής άσκησε κριτική στις επικοινωνιακές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης. Τι μας απάντησαν: είστε με τους μπαχαλάκηδες. Τι αποδείχτηκε στην πράξη: Η πανεπιστημιακή αστυνομία είναι ένα μεγαλοπρεπές και πανάκριβο φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε.

Μιλώντας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, δήλωσε ότι υποσχέθηκαν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα διεθνούς κύρους και τελικά θεσμοθέτησαν την πανεπιστημιοποίηση των κολεγίων. «Η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρό, σύγχρονο και εξωστρεφές δημόσιο πανεπιστήμιο. Με ενιαίο εθνικό πλαίσιο για ολόκληρη την ανώτατη εκπαίδευση, με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια, κοινές προδιαγραφές ποιότητας, ουσιαστική αξιολόγηση και πραγματικές εγγυήσεις για τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα κάθε δομής. Η χώρα χρειάζεται σοβαρό ακαδημαϊκό σχεδιασμό και όχι μια άναρχη αγορά τίτλων», συμπλήρωσε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους εκπαιδευτικούς, αναδεικνύοντας την αναβάθμιση του ρόλου τους με μια αξιολόγηση καθολική, ουσιαστική, με ανατροφοδότηση, η οποία θα αφορά όλες τις παραμέτρους του εκπαιδευτικού συστήματος.

Ανδρουλάκης: Να απαντήσει καθαρά η κυβέρνηση πώς συνέβη το λάθος στις Πανελλήνιες

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για αναξιοπιστία της κυβερνητικής πολιτικής η οποία αγγίζει το αδιάβλητο των Πανελλαδικών εξετάσεων. «Το πρόσφατο περιστατικό σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια απλή υπηρεσιακή αστοχία. Θίγει την ισονομία των υποψηφίων», υπογράμμισε.

«Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει καθαρά: πώς συνέβη το λάθος, με ποιά κριτήρια αποφασίστηκε η συγκεκριμένη βαθμολόγηση, ποιοι είχαν την ευθύνη και ποιες εγγυήσεις υπάρχουν ότι δεν επηρεάστηκε η ισότιμη κατάταξη των υποψηφίων», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ