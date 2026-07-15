Η Σάκκαρη νίκησε την Νταρτ με 6-1, 6-2.

Το «2 στα 2» έκανε η Μαρία Σάκκαρη στο Athens Open WTA 250, αφού νίκησε και την Χάριετ Νταρτ, παίρνοντας το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά του τουρνουά.

Η 30χρονη Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 6-1, 6-2 της Αυστραλής αντιπάλου της στο Stadion Sports Center, χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα. Στον επόμενο γύρο, θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Χοντάμα - Παρκς.

Τα highlights της αναμέτρησης Σάκκαρη - Νταρτ

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Το «ευχαριστώ» της Σάκκαρη στον Καραγκούνη

Στις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του ματς, η Μαρία Σάκκαρη παραδέχθηκε ότι είχε άγχος και πως δεν περίμενε να παίξει τόσο καλά, ενώ ευχαρίστησε τον κόσμο για την παρουσία του στις κερκίδες και ιδιαίτερα τον Γιώργο Καραγκούνη, σημειώνοντας πως την ενέπνευσε.

«Σίγουρα αισθάνθηκα πολύ καλύτερα από το πρώτο ματς. Για να είμαι ειλικρινής, είχα αρκετό άγχος πριν τον αγώνα, γιατί θέλω να κερδίσω, θέλω να μπορέσω να φτάσω μέχρι το τέλος εδώ και να παίξω μπροστά σε όλους σας. Αλλά νομίζω ήταν δημιουργικό το άγχος, γιατί έπαιξα πάρα πολύ καλά. Δεν περίμενα να παίξω τόσο καλά γιατί όλες οι παίκτριες είναι επικίνδυνες, παίζουν καλά», παραδέχθηκε η Μαρία Σάκκαρη.

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«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα βρεθώ μαζί σας και την Παρασκευή», συμπλήρωσε, ευχαρίστησε τον κόσμο και πρόσθεσε: «Δεν θέλω να ξεχάσω έναν άνθρωπο, γιατί είναι ένας θρύλος εδώ μαζί μας, ο κουμπάρος μου ο Γιώργος Καραγκούνης. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ, με ενέπνευσες».

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Στο κορτ Κυριάκος και Κωνσταντίνος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε από κοντά την προσπάθεια της Μαρίας Σάκκαρη, καθώς βρέθηκε στις κερκίδες του Stadion Sports Center.

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Στο κορτ ήταν βέβαια και ο σύντροφος της 30χρονης τενίστριας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, για να τη στηρίξει.

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