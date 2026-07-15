Ο 36χρονος είναι πεπεισμένος ότι η Αγγλία δεν πρόκειται να χάσει αυτό το Μουντιάλ.

Ένας υπεραισιόδοξος οπαδός της Αγγλίας δεν περίμενε καν την ομάδα του να πάρει την πρόκριση για τον τελικό του Μουντιάλ 2026 και έχει ήδη προδικάσει το αποτέλεσμα: η Αγγλία θα στεφθεί νικήτρια.

Γι' αυτόν τον λόγο, έχει ήδη κάνει ένα τατουάζ στη γάμπα του που απεικονίζει το κύπελο του Μουντιάλ γράφοντας από κάτω «Αγγλία Κάτοχος Παγκοσμίου Κυπέλου 2026».

Ο Sean Carrington δήλωσε στο BBC ότι είναι απολύτως σίγουρος πως για τη νίκη της ομάδας του ήδη από τότε που η Αγγλία επικράτησε του Κονγκό με 2-1 στη φάση των 32.

{https://www.instagram.com/p/DauVk-ECa6f/?img_index=3}

Πλέον επιδεικνύει με υπερηφάνεια το τατουάζ του, για το ποίο πλήρωσε περίπου 650 ευρώ. Ο 36χρονος φαν της εθνικής Αγγλίας, σε ερώτηση για το τι θα κάνει αν τα πράγματα τελικά δεν πάνε όπως θέλει είπε πως «Αν χάσουμε, τότε απλά θα προσθέσω στον τατουάζ τη φράση "αστειεύομαι"».

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Η ιδέα για το τατουάζ του ήρθε ενώ ήταν διακοπές στην Τενερίφη και παρακολουθούσε τους αγώνες. Τότε οι φίλοι του τον προκάλεσαν και εκείνος αποφάσισε πως αν η Αγγλία νικήσει το Κονγκό τότε θα το κάνει. Χρειάστηκε ωστόσο να περιμένει να επιστρέψει στην Αγγλία για να βρει το κατάλληλο στούντιο τατουάζ για να του το κάνουν.

Το Holy Trinity Tattoo Studio αποφάσισε να τον «στριμώξει» κάπου στο πρόγραμμα για να κάνει ο Sean το τατουάζ του πριν την αναμέτρηση της Αγγλίας με τη Νορβηγία.

{https://www.instagram.com/reels/DapoDNaokKH/}

«Δεν είναι και το τέλος του κόσμου, είναι απλά ένα τατουάζ»

«Είμαι πολύ παρορμητικός. Όσο περισσότερο μένει κάτι στο κεφάλι μου τόσο πιο δύσκολα θα πείσω τον εαυτό μου να μην το κάνω» είπε και παραδέχθηκε πως η σύντροφός του επιχείρησε να τον αποτρέψει. Ωστόσο εκείνον τον διασκέδαζε ακόμα και η ιδέα.

«Χαίρομαι πραγματικά, είναι πολύ ωραίο τατουάζ. Στην τελική, δεν είναι και το τέλος του κόσμου, είναι απλά ένα τατουάζ. Πήρα τηλέφωνο στο στούντιο αλλά μου είπαν ότι είναι πολύ απασχολημένοι. Όταν όμως τους εξήγησα τι ήθελα, η κοπέλα είπε "Οκ, τότε θα σε στριμώξω κάπου"».

Συνολικά ο Sean έχει εννέα τατουάζ, τα περισσότερα από τα οποία είναι ονόματα της οικογένειάς του.

Ο ιδιοκτήτης του στούντιο Holy Trinity δήλωσε πως επέμενε ότι αυτό είναι κάτι το μόνιμο και δεν μπορεί να φύγει απλά. «Όχι ότι δεν πιστεύω πως θα νικήσουμε. Είναι υπέροχος άνθρωπος και εκείνη τη μέρα ήταν η ψυχή του στούντιο. Είμαι πολύ χαρούμενος που το κάναμε. Αρχικά δεν ήμουν σίγουρος αλλά επέμενε και για εκείνος ήταν αστείο και θα το έκανε ούτως ή αλλιώς».

Την ίδια ώρα το τατουάζ του έτυχε ποικίλων αντιδράσεων στα social media. Ένας χρήστης είπε ότι είναι ίσως το χειρότερο τατουάζ που έχει δει ενώ ένας άλλος υπογράμμισε πόσο καλοφτιαγμένο είναι.

Με πληροφορίες του BBC





