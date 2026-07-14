Η Ισπανία είναι η πρώτη φιναλίστ του Μουντιάλ 2026.

Η Ισπανία έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό του Μουντιάλ 2026, επικρατώντας της Γαλλίας με 2-0 σε έναν ημιτελικό όπου είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης από την αρχή μέχρι το τέλος.

Η «Ρόχα» παρουσιάστηκε πιο οργανωμένη, πιο αποτελεσματική και με μεγαλύτερη συνοχή στο παιχνίδι της, αφήνοντας τη Γαλλία μακριά από τον καλό της εαυτό. Οι «τρικολόρ» δεν κατάφεραν να βρουν λύσεις απέναντι στην άμυνα της Ισπανίας, η οποία συνεχίζει την πορεία της στη διοργάνωση έχοντας δεχθεί μόλις ένα γκολ.

Το πρώτο διάστημα του αγώνα κύλησε χωρίς σημαντικές ευκαιρίες, μέχρι το 20ό λεπτό, όταν η Ισπανία κέρδισε πέναλτι.

Ο Ντίνιε προσπάθησε να απομακρύνει την μπάλα μέσα στην περιοχή, όμως η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα να βρει τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος ανατράπηκε. Ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα και ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ ανέλαβε την εκτέλεση.

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Ο επιθετικός της Σοσιεδάδ νίκησε τον Μενιάν και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του.

Τα προβλήματα για τη Γαλλία συνεχίστηκαν λίγα λεπτά αργότερα, καθώς ο Γουίλιαμ Σαλιμπά αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο 30ό λεπτό και αντικαταστάθηκε αναγκαστικά από τον Μαξένς Λακρουά.

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Η Γαλλία προσπάθησε να αντιδράσει, όμως δεν κατάφερε να δημιουργήσει ουσιαστικές ευκαιρίες, με την Ισπανία να πηγαίνει στα αποδυτήρια έχοντας τον έλεγχο του ρυθμού και του σκορ.

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Η Ισπανία «καθάρισε» την πρόκριση στο δεύτερο μέρος

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε σημαντικά. Η Γαλλία δεν κατάφερε να ανεβάσει την απόδοσή της και η Ισπανία συνέχισε να απειλεί.

Στο 52ο λεπτό ο Ογιαρθάμπαλ έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ, με το σουτ του να περνά λίγο πάνω από την εστία.

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Το 2-0 ήρθε στο 58’. Ο Πέδρο Πόρο συνεργάστηκε εξαιρετικά με τον Ντάνι Όλμο, με τον πρώτο να ολοκληρώνει τη φάση με εντυπωσιακό πλασέ, διπλασιάζοντας τα τέρματα των Ισπανών.

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Η Ισπανία πέτυχε και τρίτο τέρμα στο 61΄, όμως ο Γιαμάλ ήταν σε θέση οφσάιντ και δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση.

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Η Γαλλία δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του αγώνα να επιβάλει τον ρυθμό της. Τα μεγάλα της αστέρια δεν βρήκαν χώρους και η επιθετική της λειτουργία παρέμεινε εγκλωβισμένη απέναντι στη συμπαγή άμυνα της Ισπανίας.

Οι «τρικολόρ» απείλησαν ελάχιστα την εστία του Σιμόν, με το σουτ του Εμπαπέ στο 66΄ να κοντράρει στον Κουκουρέγια.

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Στις καθυστερήσεις, ο Γουίλιαμς έχασε σημαντική ευκαιρία για το 3-0, ενώ για τη Γαλλία το αδύναμο τελείωμα του Ντεμπελέ κατέληξε στην αγκαλιά του Σιμόν.

Με τη νίκη αυτή, η Ισπανία πανηγυρίζει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, περιμένοντας πλέον την Αργεντινή ή την Αγγλία στη μάχη για το βαρύτιμο τρόπαιο.