Με 4 μέτρα ύψος και πάνω από το 60% των οστών του, είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους σκελετούς τυραννόσαυρου.

Ένας σκελετός τυραννόσαυρου Ρεξ, γνωστός και ως «Γκας», πουλήθηκε έναντι 50,1 εκατομμυρίων δολαρίων, καταρρίπτοντας το ρεκόρ για το πιο ακριβό απολίθωμα δεινοσαύρου.

Ο σκελετός του T-Rex που πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's στη Νέα Υόρκη είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους στον κόσμο. Αποτελείται από 183 οστά- πάνω από το 60%- και έχει ύψος 4 μέτρα.

Το μήκος του φτάνει στα 11,6 μέτρα, δηλαδή είναι ένας από τους μεγαλύτερους που έχουν ανακαλυφθεί. Ο «Γκας», που έζησε κατά τη διάρκεια της Μααστριχτιανής Περιόδου, πριν από περίπου 66-72 εκατομμύρια χρόνια, ανακαλύφθηκε σε ένα ράντσο στη Νότια Ντακότα το 2021.

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Τρία χρόνια συναρμολογούσαν τον τυραννόσαυρο

Χρειάστηκαν πάνω από τρία καλοκαίρια- όταν οι συνθήκες ευνοούσαν τις ανασκαφές- προκειμένου να έρθουν στο φως τα οστά. Στη συνέχεια απαιτήθηκαν άλλα τρία χρόνια προκειμένου ο τυραννόσαυρος Ρεξ να συναρμολογηθεί στο εργαστήριο.

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Το όνομα του πλειοδότη δεν αποκαλύφθηκε. Το προηγούμενο ρεκόρ για ένα απολίθωμα δεινοσαύρου ήταν 44,6 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν το ποσό που έδωσε ο δισεκατομμυριούχος Κεν Γκρίφιν το 2024, για να αποκτήσει τον «Apex», έναν στεγόσαυρο.

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Με πληροφορίες από BBC, ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP