Ένας σκελετός τυραννόσαυρου Ρεξ, γνωστός και ως «Γκας», πουλήθηκε έναντι 50,1 εκατομμυρίων δολαρίων, καταρρίπτοντας το ρεκόρ για το πιο ακριβό απολίθωμα δεινοσαύρου.
Ο σκελετός του T-Rex που πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's στη Νέα Υόρκη είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους στον κόσμο. Αποτελείται από 183 οστά- πάνω από το 60%- και έχει ύψος 4 μέτρα.
Το μήκος του φτάνει στα 11,6 μέτρα, δηλαδή είναι ένας από τους μεγαλύτερους που έχουν ανακαλυφθεί. Ο «Γκας», που έζησε κατά τη διάρκεια της Μααστριχτιανής Περιόδου, πριν από περίπου 66-72 εκατομμύρια χρόνια, ανακαλύφθηκε σε ένα ράντσο στη Νότια Ντακότα το 2021.
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Τρία χρόνια συναρμολογούσαν τον τυραννόσαυρο
Χρειάστηκαν πάνω από τρία καλοκαίρια- όταν οι συνθήκες ευνοούσαν τις ανασκαφές- προκειμένου να έρθουν στο φως τα οστά. Στη συνέχεια απαιτήθηκαν άλλα τρία χρόνια προκειμένου ο τυραννόσαυρος Ρεξ να συναρμολογηθεί στο εργαστήριο.
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Το όνομα του πλειοδότη δεν αποκαλύφθηκε. Το προηγούμενο ρεκόρ για ένα απολίθωμα δεινοσαύρου ήταν 44,6 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν το ποσό που έδωσε ο δισεκατομμυριούχος Κεν Γκρίφιν το 2024, για να αποκτήσει τον «Apex», έναν στεγόσαυρο.
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Με πληροφορίες από BBC, ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP