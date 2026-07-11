Για πρώτη φορά θεσπίζεται η δυνατότητα ανανέωσης μίσθωσης μετά τη λήξη της, εφόσον η δημόσια υπηρεσία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το ίδιο ακίνητο.

Το πεδίο των απευθείας μισθώσεων ακινήτων για τη στέγαση υπηρεσιών του Δημοσίου διευρύνεται με διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις για τις στρατηγικές αγωγές (SLAPP).

Με το άρθρο 84 τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 3130/2003, εισάγοντας μεγαλύτερη ευελιξία τόσο στην επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων δημόσιων υπηρεσιών όσο και στην ανανέωση μισθώσεων που έχουν λήξει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι δημόσιες υπηρεσίες θα μπορούν να μισθώνουν χωρίς τη διενέργεια δημοπρασίας πρόσθετους χώρους στο ίδιο ή σε παρακείμενο ακίνητο, όταν προκύπτουν αυξημένες στεγαστικές ανάγκες και απαιτείται επέκταση της ήδη λειτουργούσας εγκατάστασης. Η δυνατότητα αυτή αφορά πλέον τόσο μη μισθωμένους όσο και μη παραχωρηθέντες χώρους, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική επιφάνειά τους δεν υπερβαίνει εκείνη του ήδη μισθωμένου ή παραχωρημένου ακινήτου. Παράλληλα, η διάρκεια της συμπληρωματικής μίσθωσης συνδέεται με την κύρια σύμβαση, χωρίς όμως να μπορεί να υπερβεί τα δώδεκα έτη.

Παράλληλα, για πρώτη φορά θεσπίζεται η δυνατότητα ανανέωσης μίσθωσης μετά τη λήξη της, εφόσον η δημόσια υπηρεσία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το ίδιο ακίνητο. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται η σύναψη νέας σύμβασης μεταξύ των ίδιων μερών για το ίδιο ακίνητο, διάρκειας έως έξι ετών, χωρίς να απαιτείται νέα διαγωνιστική διαδικασία. Ωστόσο, η διάταξη ορίζει ρητά ότι δεν επιτρέπεται δεύτερη ανανέωση με την ίδια διαδικασία.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μια δημόσια υπηρεσία που στεγάζεται σε κτίριο και αντιμετωπίζει αυξημένες ανάγκες λόγω επέκτασης του προσωπικού θα μπορεί να μισθώσει απευθείας διαθέσιμους χώρους στο ίδιο κτίριο χωρίς δημοπρασία. Αντίστοιχα, όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι στο υφιστάμενο κτίριο, θα είναι δυνατή η απευθείας μίσθωση χώρων σε παρακείμενο ακίνητο που μπορεί να λειτουργήσει ως ενιαία εγκατάσταση με την ήδη υπάρχουσα υπηρεσία.

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Η τροποποίηση καλύπτει επίσης περιπτώσεις ακινήτων που έχουν παραχωρηθεί σε δημόσιες υπηρεσίες από άλλους δημόσιους φορείς, καθώς επεκτείνει ρητά το πεδίο εφαρμογής και στους παραχωρηθέντες χώρους. Επιπλέον, προβλέπει ότι όταν μια υπηρεσία εξακολουθεί να στεγάζεται σε ακίνητο μετά τη λήξη της μίσθωσης, θα μπορεί να υπογράφει νέα σύμβαση με τον ίδιο ιδιοκτήτη για διάστημα έως έξι ετών, χωρίς νέα διαδικασία μίσθωσης, ενώ για τις συμπληρωματικές μισθώσεις τίθεται ανώτατο όριο διάρκειας τα δώδεκα έτη, ακόμη και αν η κύρια μίσθωση προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Παραδείγματα

Μια ΔΟΥ στεγάζεται σε κτίριο 1.000 τ.μ., αλλά λόγω αύξησης του προσωπικού χρειάζεται επιπλέον γραφεία. Στο ίδιο κτίριο υπάρχουν 500 τ.μ. διαθέσιμα που δεν είναι μισθωμένα. Με τη νέα διάταξη, το Δημόσιο θα μπορεί να μισθώσει απευθείας τους επιπλέον χώρους, χωρίς δημοπρασία, καθώς πρόκειται για επέκταση της ήδη εγκατεστημένης υπηρεσίας.

Μια Περιφερειακή Διεύθυνση της ΑΑΔΕ λειτουργεί σε κτίριο όπου δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι. Το διπλανό ακίνητο διαθέτει διαθέσιμο όροφο που επικοινωνεί λειτουργικά με την υπάρχουσα εγκατάσταση. Η υπηρεσία θα μπορεί να μισθώσει τον συγκεκριμένο χώρο χωρίς διαγωνισμό, εφόσον η επιφάνειά του δεν υπερβαίνει εκείνη του ήδη μισθωμένου ακινήτου.

Μια δημόσια υπηρεσία στεγάζεται σε κτίριο που της έχει παραχωρηθεί από άλλο δημόσιο φορέα. Στο ίδιο συγκρότημα υπάρχουν επιπλέον χώροι που επίσης μπορούν να παραχωρηθούν ή να μισθωθούν. Η νέα διάταξη καλύπτει πλέον και αυτές τις περιπτώσεις, καθώς αναφέρεται ρητά σε «παραχωρηθέντες» χώρους και όχι μόνο σε μισθωμένους.

Η μίσθωση ενός κτιρίου όπου στεγάζεται μια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Η υπηρεσία εξακολουθεί να λειτουργεί στο ίδιο ακίνητο και δεν έχει ολοκληρωθεί η αναζήτηση νέας στέγης. Με τη νέα ρύθμιση θα μπορεί να υπογραφεί νέα σύμβαση μίσθωσης με τον ίδιο ιδιοκτήτη για έως έξι χρόνια, χωρίς να απαιτηθεί νέα διαδικασία μίσθωσης. Μετά τη λήξη αυτής της νέας σύμβασης, δεν επιτρέπεται δεύτερη ανανέωση με την ίδια διαδικασία.

Μια υπηρεσία έχει κύρια μίσθωση με διάρκεια 15 ετών και, στη μέση της σύμβασης, χρειάζεται επιπλέον χώρους. Παρότι η κύρια μίσθωση μπορεί να διαρκεί περισσότερο, η συμπληρωματική μίσθωση των νέων χώρων δεν μπορεί να υπερβεί τα 12 έτη, καθώς αυτό αποτελεί το ανώτατο όριο που θέτει η νέα διάταξη.