Σημαντική είναι και η πρόβλεψη ότι εφόσον τα ακίνητα ανήκουν σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ανεξάρτητες Αρχές ή Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, η κυριότητα μεταφέρεται στο Ελληνικό Δημόσιο με την ίδια διαδικασία και χωρίς καμία φορολογική ή άλλη επιβάρυνση.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κοινοποίησε τις διατάξεις του νόμου 5229/2025, που εισάγουν σημαντικές φορολογικές απαλλαγές στο πλαίσιο της νέας στεγαστικής πολιτικής. Με τις νέες ρυθμίσεις, οι φορολογικές επιπτώσεις για το Δημόσιο και τους φορείς του περιορίζονται στο ελάχιστο, καθώς αίρονται σχεδόν όλα τα συνήθη κόστη μεταβίβασης και καταχώρισης ακινήτων.

Πρόκειται για μια νομοθετική τομή που επιταχύνει την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, αποφορτίζοντας παράλληλα τη διαδικασία από φορολογικά βάρη και γραφειοκρατικά εμπόδια.

Κεντρικό σημείο είναι το άρθρο 9 του νόμου 5229/2025, με το οποίο τα ακίνητα φορέων της Γενικής Κυβέρνησης μπορούν να περάσουν στη διαχείριση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση και χωρίς πρόσθετες γραφειοκρατικές πράξεις. Η σχετική απόφαση καταχωρίζεται στο Κτηματολόγιο απαλλαγμένη από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ Δημοσίου και τρίτων, ακόμα και από συμβολαιογραφικές ή δικηγορικές αμοιβές. Στην πράξη, η μεταβίβαση γίνεται ατελώς, χωρίς να επιβαρύνονται οι φορείς ούτε με φόρο μεταβίβασης, ούτε με οποιοδήποτε άλλο συναφές έξοδο.

Επιπλέον, το άρθρο 18 του νόμου 5229/2025 δημιουργεί Ψηφιακή Πύλη Στεγαστικής Πολιτικής, η οποία θα αντλεί δεδομένα από το TAXIS για να προσφέρει εξατομικευμένη ενημέρωση στους πολίτες. Η διασύνδεση αυτή εγείρει ζητήματα φορολογικής πληροφόρησης, καθώς θα χρησιμοποιούνται εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία για την ένταξη σε στεγαστικά προγράμματα, πάντα με πρόβλεψη ψευδωνυμοποίησης των δεδομένων.