Ντοκουμέντο από το δυστύχημα. Υπάρχουν και τρεις τραυματίες.

Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος στη Λούτσα.

Δράστης του τροχαίου είναι ένας 29χρονος ο οποίος, όπως φαίνεται από τα βίντεο, μετέτρεψε τον κεντρικό δρόμο της πόλης σε πίστα για ράλι.

Πώς συνέβη το τροχαίο

Ήταν ώρα 00:30, ξημερώματα Κυριακής (30/11). Ο 29χρονος οδηγός του μπλε αυτοκινήτου τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Λεωφόρο Αρτέμιδος στη Λούτσα, μέσα σε κατοικημένη περιοχή.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισαν οι «Εξελίξεις Τώρα» καταγράφεται η τρελή πορεία του αυτοκινήτου που, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χάνει τον έλεγχο και πέφτει πάνω σε τέσσερις πεζούς που στέκονταν στο πεζοδρόμιο δίπλα στο σταθμευμένο όχημά τους.

Ο 29χρονος οδηγός σκορπά τον θάνατο. Από την πρόσκρουση εκσφενδονίζεται ο 24χρονος που στεκόταν στην άκρη του πεζοδρομίου και πεθαίνει ακαριαία. «Ήρθε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους», λέει ο θείος του.

Ο νεαρός άνδρας χάνει τη ζωή του μπροστά στα μάτια της μητέρας, της αδερφής του, αλλά και της συντρόφου του, που τραυματίζονται και αυτές βαριά από την πρόσκρουση.

Όπως μαρτυρά το βίντεο ντοκουμέντο, λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα το μοιραίο αυτοκίνητο είχε παρασύρει άλλο ένα σταθμευμένο όχημα, όμως αυτό δεν πτόησε καθόλου τον 29χρονο οδηγό που συνέχισε την πορεία θανάτου, μέχρι που σφηνώθηκε σε μάντρα αυλής και ακινητοποιήθηκε.

Η μητέρα του 29χρονου οδηγού που κινούνταν δίχως έλεος στον δρόμο από Βραυρώνα προς Ραφήνα, δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη.

«Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα άλλο, δηλαδή λυπάμαι, πώς να σας πω; Λυπάμαι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε. Λυπάμαι».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος που έχασε τη ζωή του, είχε μόλις φτάσει στην Ελλάδα από το Βέλγιο όπου και διέμενε για να παρευρεθεί στην ορκωμοσία της συντρόφου του.

Η μητέρα και η αδερφή του θύματος έλαβαν εξιτήριο, ενώ η 21χρονη σύντροφός του εξακολουθεί να νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη.

Την ίδια ώρα, ελαφρά τραυματισμένος είναι ο 29χρονος οδηγός, σε βάρος του οποίου αναμένεται να σχηματισθεί δικογραφία.

Σημειώνεται πως ο 29χρονος, το 2020 είχε προκαλέσει τροχαίο ατύχημα, ενώ έχει εμπλακεί και σε υπόθεση με ναρκωτικά.