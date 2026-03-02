Σε ποιον θα το στείλει;

Όσα θα δούμε στο αποψινό διπλό επεισόδιο στο «Grand Hotel»

Ο Χρόνης και ο Βαγγέλης γυρίζουν τον Νικόλα απογοητευμένο στο κελί του… Εκεί βρίσκουν τον Πέτρο και ο Χρόνης γίνεται έξαλλος μαζί του που, για άλλη μια φορά, πήρε μία τέτοια επικίνδυνη πρωτοβουλία.

Το ίδιο έξαλλος και ο Πέτρος, λέει στον Χρόνη πως τον απογοήτευσε και πως περίμενε από αυτόν να βοηθήσει περισσότερο τον Νικόλα και να μην τον αφήσει να πεθάνει έτσι, άδικα.

Αποφασισμένος για όλα, ο Άρης παραδέχεται στον Χατζημήτρο πως μετέφερε το ποσοστό του από το ξενοδοχείο στον Νικόλα κι εκείνος τον απειλεί ζητώντας τα χρήματά του πίσω.

Η Σοφία, απεγνωσμένη, ζητάει την βοήθεια της Κυβέλης για να μην την εγκαταλείψει ο Αλέξανδρος. Θέλοντας κάπου να ξεσπάσει, ο Πέτρος πηγαίνει και παίζει ξύλο… Ράκος ψυχολογικά, τρέχει την επόμενη μέρα, τελευταία στιγμή, να δει τον Νικόλα για τελευταία φορά πριν το απόσπασμα, αλλά μάταια… πριν προλάβει να μπει ακούει τους πυροβολισμούς…

Η Αλίκη και ο Πέτρος βιώνουν τις πιο δραματικές στιγμές της ζωής τους, μετά την εκτέλεση του Νικόλα, με την Αλίκη να προσπαθεί να σταθεί όρθια για να στηρίξει τους ανθρώπους του ξενοδοχείου μέσα στο πένθος. Την ίδια ώρα, ο Άρης απομονώνεται, συντετριμμένος από τις εξελίξεις και κυνηγημένος από ενοχές, γνωρίζοντας πως η αλήθεια πλησιάζει επικίνδυνα...

Η Σοφία έρχεται σε ανοιχτή ρήξη με τον Αλέξανδρο, ο οποίος τη διώχνει από κοντά του, ενώ η Ολυμπία παρακολουθεί σιωπηλά, έτοιμη να εκμεταλλευτεί τη στιγμή. Στα προσφυγικά επικρατεί χάος, με τις συλλήψεις και τη βία να φέρνουν τον Χαραλάμπη και τους συμπατριώτες του στα όριά τους.

Η Κυβέλη και ο Ρήγας βρίσκονται αντιμέτωποι με κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν το μέλλον τους, ενώ οι αστυνομικές έρευνες βαθαίνουν, αποκαλύπτοντας ένα δίκτυο διαφθοράς που απειλεί να παρασύρει τους πάντες.

{https://www.youtube.com/watch?v=3sqM4qoX5jo}