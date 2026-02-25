Η περίληψη του αποψινού επεισοδίου που θα προβληθεί στις 21:00.

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του «Grand Hotel»

Η επικείμενη εκτέλεση του Νικόλα φέρνει όλους στα όριά τους.

Ο Πέτρος με την Αλίκη στέκονται στο πλευρό του, η Φρίντα κατηγορεί τον εαυτό της για το αποτέλεσμα και η Αγγέλα συνεχίζει να πιέζει την Κυβέλη.

Ο Άρης ζητά από την Αλίκη να ψάξει στο ξενοδοχείο στοιχεία σχετικά με την απόπειρα δολοφονίας του Πέτρου.

Η Σοφία συντετριμμένη με την κοροϊδία του Ιάσονα παραδέχεται τα πάντα στον Αλέξανδρο, ενώ ο Χαραλάμπης προσπαθεί να πείσει τους συμπατριώτες του να αντισταθούν στην έξωση.

Ο Ρήγας προσπαθεί να ξεγελάσει τον Χατζημήτρο με ένα αναληθές προσύμφωνο, όμως εκείνος γνωρίζει πολλά για το Grand Hotel.

Κι ενώ η ημερομηνία εκτέλεσης του Νικόλα πλησιάζει, ο Πέτρος πηγαίνει στο κελί του αποφασισμένος να τον βοηθήσει να αποδράσει...

{https://www.youtube.com/watch?v=go-M-ALAeG4}