Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του Grand Hotel

Η Αλίκη είναι πια σίγουρη ότι η Κυβέλη είχε σκοτώσει τη Θωμοπούλου και είναι αποφασισμένη να χρησιμοποιήσει με την Αγγέλα αυτό το στοιχείο για να βοηθήσουν τον Νικόλα. Το σχέδιό τους θα φέρει την Κυβέλη σε πολύ δύσκολη θέση…

Ο Ρήγας περνάει δύσκολα στη φυλακή από τον συγκρατούμενό του, ενώ η συνάντησή του με τον Χατζημήτρο θα τον σοκάρει…

Πώς μπορεί να πιστέψει ότι αυτοί οι δύο είναι αδέρφια από τον ίδιο πατέρα; Η Αλίκη λυγίζει στην αγκαλιά του Πέτρου, όταν του λέει ότι είναι αναγκασμένη να καταδώσει τη μητέρα της για να σώσει τον Νικόλα.

Ο Κονδύλης κάνει ξεκάθαρο σε όλους ότι, παρά τα νέα στοιχεία, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα σε σχέση με τον Νικόλα.

Ο Άρης και η Φρίντα είναι σίγουροι πια ότι κάτι ύποπτο κρύβεται πίσω από την παράλογη συμπεριφορά του εναντίον του Νικόλα και αποφασίζουν να το ανακαλύψουν. Ο Άρης θα βρει κάτι στο δωμάτιο του Κονδύλη που τον συνδέει με μία γυναίκα…

Ο Κονδύλης, όμως, φτάνει νωρίτερα στο δωμάτιό του και βρίσκει τον Άρη ακόμη μέσα…

