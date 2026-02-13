«Grand Hotel» - Όλα τα μυστικά μένουν εδώ. Δευτέρα 16 έως Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου.

«Grand Hotel» - Όσα θα δούμε στα επεισόδια 70-73

Η Αλίκη έχει αναλάβει τη διεύθυνση του ξενοδοχείου και το προσωπικό ελπίζει σε ένα καλύτερο μέλλον. Το πτώμα της γυναίκας που βρέθηκε είναι αδύνατον να ταυτοποιηθεί.

Όμως ο Νικόλας αναγνωρίζει στο χέρι της τη βέρα της Ελένης… Ο Χατζημήτρος είναι αποφασισμένος να βρει και να γνωρίσει τον αδερφό του. Ο Ρήγας, πιεσμένος από τον φόβο της εκτέλεσης, συγκρούεται έντονα με την Κυβέλη, ενώ η Αγγέλα την ικετεύει να βοηθήσει τον Νικόλα…

Ο Χρόνης ανακοινώνει στον Πέτρο και την Αλίκη ότι ανακάλυψε κάτι που μπορεί να σώσει τον Νικόλα… Μετά το νέο στοιχείο που βρίσκει ο Χρόνης, όλοι περιμένουν την αποφυλάκιση του Νικόλα, μόνο που ο αστυνόμος Κονδύλης έχει άλλα σχέδια...

Ο Άρης δημοσιεύει ένα άρθρο που δίνει κουράγιο στον Χαραλάμπη, αλλά τον φέρνει σε επικίνδυνη σύγκρουση με τον Χατζημήτρο. Η Αλίκη και η Αγγέλα ψάχνουν να βρουν την ατζέντα της Κυβέλης και κατά λάθος βρίσκουν στο δωμάτιό της τον κρυμμένο χαρτοφύλακα της Ρεγγίνας Θωμοπούλου.

{https://www.youtube.com/watch?v=WSaet4gLmHM}

Ο Άρης μαθαίνει ότι η Στέλλα Δημητριάδου είναι νεκρή, ενώ ο Κρονάκης αποκαλύπτει στον Χατζημήτρο ποιος είναι ο Μάριος Καλατζής… Η Αλίκη, σίγουρη πια ότι η Κυβέλη σκότωσε τη Θωμοπούλου, αποφασίζει να χρησιμοποιήσει αυτό το στοιχείο για να βοηθήσει τον Νικόλα.

Ο Ρήγας περνάει δύσκολα στη φυλακή από τον συγκρατούμενό του, ενώ η συνάντησή του με τον Χατζημήτρο θα τον σοκάρει… Πώς μπορεί να πιστέψει ότι αυτοί οι δύο είναι αδέρφια από τον ίδιο πατέρα;

Η Αλίκη λυγίζει στην αγκαλιά του Πέτρου, όταν του λέει ότι είναι αναγκασμένη να καταδώσει τη μητέρα της για να σώσει τον Νικόλα. Ο Άρης και η Φρίντα είναι σίγουροι πια ότι κάτι ύποπτο κρύβεται πίσω από την παράλογη συμπεριφορά του Κονδύλη εναντίον του Νικόλα και αποφασίζουν να το ανακαλύψουν.

Η ένταση ανάμεσα στον Πέτρο και τον Άρη κορυφώνεται, όταν ο Πέτρος απαιτεί την αλήθεια για τον θάνατο της Βασιλικής, ενώ ο Άρης επιλέγει για ακόμη μία φορά τη σιωπή, οδηγώντας τα πράγματα στα άκρα.

Ο Ρήγας, συγκλονισμένος από την αποκάλυψη ότι ο Χατζημήτρος είναι αδερφός του, δέχεται μια πρόταση που συνδέει την ελευθερία του με το μέλλον του Grand Hotel. Ο Πέτρος συνειδητοποιεί τη δύναμη της αγάπης της Αλίκης γι’ αυτόν και «μαλακώνει» απέναντί της. Έρχονται, επιτέλους, πιο κοντά από ποτέ, πιάνουν τον έρωτά τους από εκεί που τον άφησαν και γίνονται ένα…