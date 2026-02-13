Η τέταρτη συμμετοχή του σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες.

Ο Απόστολος Αγγέλης έκανε τη δεύτερη εμφάνισή του στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες 2026, αυτή τη φορά στα 10 χλμ. Ελεύθερη τεχνική του σκι αντοχής.

Ο 32χρονος αθλητής πήρε την 81η θέση ανάμεσα σε 113 αθλητές και ολοκλήρωσε την παρουσία του στη διοργάνωση, που αποτέλεσε την τέταρτη συμμετοχή του σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgdue8s9de9t?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Ήταν ένα καλό αποτέλεσμα, θα μπορούσα καλύτερα», δήλωσε στην ΕΡΤ μετά τον τερματισμό ο Απόστολος Αγγέλης και εξήγησε πως οι συνθήκες ήταν δύσκολες, καθώς λόγω της ζέστης το χιόνι ήταν μαλακό.

«Μου στοίχισε το γεγονός ότι για πολύ καιρό είχα αποχή από το χιόνι, επειδή είχα κάποιες υποχρεώσεις», ανέφερε ακόμα ο αθλητής από το Μέτσοβο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgdujqp97dg9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η επόμενη ελληνική συμμετοχή στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Μιλάνο- Κορτίνα είναι ο αγώνας της Μαρίας Ελένης Τσιοβόλου στη γιγαντιαία τεχνική κατάβαση, την Κυριακή (15/2).